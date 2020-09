El Gobierno provincial decidió avanzar en una flexibilización para la actividad comercial, y la gran novedad es que a partir de hoy se permite una franja horaria que va de las 8 de la mañana, y hasta las 21 horas, lapso en el cual cada negocio podrá disponer atender al público en el horario que más le convenga. Así es que algunos continuarán con el horario de corrido, mientras que aquellos que quieran desdoblar su atención y cerrar un rato a la siesta, también podrán hacerlo. La única regla a seguir es que se mantengan dentro de la banda horaria permitida. Desde la Cámara de Comercio de San Juan confirmaron que a partir de este momento, los negocios convivirán con varios horarios diferentes de atención, una situación que no se había producido antes y que se estima confundirá a los clientes. También vuelven los shoppings los domingos, en tanto que los comercios de cercanía podrán extender el horario de cierre dos horas, hasta las 22. Los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la 1 de la mañana, aunque continúa solamente la modalidad de sacar las sillas y mesas al aire libre. Así lo confirmó ayer el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, luego de que las autoridades del Comité Covid analizaron el estado sanitario de la provincia y permitieron la habilitación de varias actividades. Además de la flexibilización del comercio, hoy vuelven los deportes, cultos y reuniones familiares (ver notas relacionadas) y también varias actividades culturales (ver notas relacionadas). Los comercios minoristas, junto con las playas de estacionamiento, talleres, gomerías, lavaderos, agencias de quiniela, peluquerías y estéticas que durante la Fase 3 de Distanciamiento Social desde el 5 de septiembre abrían de 10 a 18; desde hoy amplían el horario: podrán atender desde las 8 y hasta las 21 horas, de lunes a sábados. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, explicó que el público tendrá que averiguar en qué horario atenderá su local favorito de compras, porque ya no habrá uniformidad. "Esta entidad no va a sugerir horario", dijo, y agregó que la entidad pidió al Gobierno adoptar esta modalidad para evitar amontonamientos de gente en determinados horarios. Rodríguez indicó que algunos locales van a seguir atendiendo a la siesta, y otros que tienen menor afluencia, no lo harán. El comercio que quiera abrir las 13 horas permitidas podrá hacerlo, siempre que respete los horarios de los empleados autorizados por la Subsecretaria de Trabajo, es decir las 8 horas. Lo podrán atender sus dueños o bien contratar mayor personal. "Lo que sí pedimos al Gobierno es que haya acompañamiento por parte de las empresas de ómnibus", añadió. Para shoppings y centros comerciales se amplía el horario autorizado de 11 a 22 horas, además se permite la apertura los días domingos. Los supermercados mayoristas y minoristas, y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas amplían el horario autorizado a días lunes a domingos, de 8 a 21 horas. Almacenes de barrio y comercios de proximidad que vendan alimentos podrán atender hasta las 22 horas. Los locales gastronómicos, restaurantes, cafés y bares podrán abrir los domingos, y el horario se extiende desde las 7 hasta la 1 de la mañana.



Cafés, bares y restó

La gastronomía, bares y afines siguen con el protocolo vigente de hasta 4 personas por mesa al aire libre y en veredas, con 2 metros de distancia entre cada mesa, y manteniendo un metro de distancia entre personas. En cuanto al horario, ahora pueden cerrar a la 1, en lugar de las 24 hs como venía sucediendo.



Expectativas

En la Cámara de Comercio tienen expectativas de que con el tiempo, y de acuerdo a la evolución de las temperaturas, la mayoría de los locales decidirán cerrar a la siesta cuando hay menos gente. Pero las autoridades aclaran que todo dependerá de cómo continúe el estatus sanitario de la provincia.



Evolución

El pasado 22 de agosto, a raíz de un brote de Covid, arrancó una nueva cuarentena y cerro el comercio. Una semana después se habilitó la venta on line. El viernes 4 de septiembre finalizó la cuarentena estricta y al día siguiente se habilitó la apertura del comercio con atención presencial al público y horario de corrido de 10 a 18.