Confirmada ayer la noticia de que la cuarentena estricta llega a su fin este fin de semana en San Juan, y que el próximo sábado se permitirá la apertura de casi todos los rubros comerciales, un sector de dueños de locales de la agrupación Comerciantes Unidos continuarán reclamando ahora para que les concedan el cambio de horario en la atención al público. Marcelo Quiroga, referente del grupo que organizó la marcha vehicular el pasado viernes reclamando la apertura; dijo que la entidad integrada por casi 400 comerciantes, incluidas galerías y shoppings; pide ahora que se autorice a partir del 15 de septiembre la apertura de 9 a 13, y de 17 a 21 al comercio minorista, para favorecer las ventas. ""Cuando hace calor, a la siesta no va nadie a comprar. No funciona el comercio a la siesta por más pandemia que haya", dijo Quiroga, quien agregó que ""nosotros que hemos hecho el sacrificio de permanecer cerrados durante estos 14 días, ahora le pedimos que nos den un poco de respiro manejando el horario". El comerciante dijo que la entidad decidió suspender el "bocinazo" de protesta que iba a volver a realizarse hoy, aunque contempló que pueden llegar a haber manifestaciones por parte de los dueños de gimnasios y locales infantiles, que seguirán cerrados. Comerciantes Unidos está gestionando su personería y Quiroga añadió que están nucleados con el ala comercial de la Federación Económica de San Juan, que está bajo la dirección de Marcelo Vargas. Este dirigente viene insistiendo en tener una reunión con el gobernador Uñac, para desactivar las protestas. Ayer fue convocado a casa de Gobierno y aunque no logró su objetivo, tras un encuentro con el Subsecretario de Unidad Gobernación, Luis Rueda, pidió a los asociados "que esperen dos o tres días". ""Ahora lo urgente es la reapertura presencial porque la venta online no sirve. Después veremos lo del horario", indicó al ser consultado. Por su parte, desde la Cámara de Comercio de San Juan y el Sindicato de Empleados de Comercio destacaron que no harán peticiones por el momento respecto a un cambio de horario, sino que dejarán esa decisión al comité Covid y las autoridades sanitarias. Si desde el SEC solicitaron que con la reapertura del sábado se establezca un horario de solo 8 horas, es decir, de 10 a 18, mientras que Rodríguez abogó por volver a la modalidad anterior al 23 de agosto, es decir, una franja de 10 a 20, ""para que el comerciante decida si hace turnos o cierra un ratito a la siesta". El secretario de Industria, Alejandro Mestre, señaló que el criterio de modificar los horarios recae exclusivamente en el Comité Covid porque está vinculado al transporte público, y a la intención de que no se junten en el transporte público de pasajeros los empleados de comercio con los otros trabajadores de la Administración pública y bancarios. ""Vamos a considerar el pedido, pero se irá considerando de manera paulatina", señaló Mestre.