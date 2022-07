En la mañana de ayer salió a la luz que hubo dos ataques de perros a niños, ambos en Rawson (ver aparte). Luego de que estos casos se hicieran públicos, desde la Secretaría de Ambiente comentaron que ellos están trabajando en el registro y chipeo de los perros potencialmente peligrosos (PPP), tal como lo prevé la Ley Lara. Sin embargo, dijeron que hasta el momento, y a 1 año de que la normativa entrara en vigencia, la "gente no se compromete". Comentaron que en San Juan hay unos 1.000 PPP que ya están registrados y que a la mayoría los chipeó Ambiente, pues casi no hay demanda voluntaria de los sanjuaninos. A la vez, dijeron que en lo que va del año hicieron unas 500 actas de infracción.

El 22 de julio del año pasado se comenzó a aplicar la Ley Lara que establece multas para los dueños de perros potencialmente peligrosos que no los hayan inscripto en el Registro Único dependiente de la Secretaría de Ambiente. En este contexto, se comenzó con las campañas gratuitas de chipeo en diferentes comunas, pues el registro exige que los animales tengan el chip identificatorio. Sin embargo, desde Ambiente dijeron que los sanjuaninos no están cumpliendo.

"Los casos que se dieron a conocer -por los dos niños atacados por perros- hacen que volvamos a pedir que la gente cumpla la ley. Cuesta que las personas se pongan en regla y registren a sus perros potencialmente peligrosos", dijo Martín Rotger, coordinador del Programa Acompañame, que es el que hace el chipeo gratuito en los departamentos. El funcionario comentó que la mayoría de los animales que tienen el chip en la provincia es porque participaron de las campañas gratuitas que brinda esta secretaría y no porque lo hayan hecho de manera voluntaria, en cualquier veterinaria privada.

"Si bien hay consultas, y las personas se interesan por saber cómo ponerse en regla, pocos hacen el chipeo y el registro. Nosotros brindamos la posibilidad de que lo hagan gratis y a pesar de eso también cuesta que la gente asista. Sólo tienen que tener un seguro, que es económico, y las vacunas, que se ponen gratis en todos los departamentos", agregó y resaltó que ellos hacen inspecciones en criaderos y en casas particulares para saber si la gente cumple o no con la reglamentación. Y que en esas inspecciones, hicieron unas 500 infracciones.

"Necesitamos que la gente haga el registro. Vemos compromiso de muchas personas en denunciar la tenencia de perros potencialmente peligrosos fuera de la ley, pero no vemos compromiso para que los tenedores los registren. Los ataques son frecuentes y la idea de la ley es saber si el animal tiene dueño o no y cómo sancionarlo. Esta ley apunta también a la tenencia responsable de las mascotas", concluyó. Mientras que desde varias proteccionistas dijeron que la ley "no funciona" y que sólo se consiguió que haya más perros en la calle, pues los dueños prefieren abandonarlos antes que ponerse en regla.

> Ataques que podrían haber sido tragedias

En la mañana de ayer se dio a conocer el ataque de un perro a un bebé. Desde la Policía comentaron que un nene de 1 año fue atacado en su casa, en el barrio Marcó, en Rawson, por un perro dogo. Este animal le causó una herida en su cara y cabeza, pero estas no revistieron gravedad. Después, se informó un caso con similares características, también en ese departamento.

"Fue una desgracia con suerte y aún no entendemos que pasó", comentó Daniel Alejandro Flores (foto), el papá del pequeño. El hombre explicó que el dogo es de su propiedad y creen que atacó al nene porque la perra que está siempre con él, está en celo.

El perro está registrado y a nosotros nos gusta la raza. Nunca había atacado a nadie”. Daniel Flores Papá del nene herido

"Es un perro muy bueno, pero no sabemos bien qué pasó. Mi hijo está bien, pero podría haber sido peor. El nene estaba jugando en la casa -en un pasillo que está enrejado- y no sabemos cómo salió para el fondo. Ahí fue que el perro lo atacó", dijo el hombre y comentó que ambos perros están registrados y chipeados. Flores agregó también que el perro tiene casi la misma edad que su hijo y que se criaron juntos, porque lo tienen desde que era pequeño. "Nos llevamos un susto importante, pero fue sólo eso", agregó el hombre con alivio, en charla con este diario.

Horas más tarde, se dio a conocer otro caso, que por suerte no terminó en tragedia. En el Médano de Oro, un niño que tiene una discapacidad fue atacado por una perra pitbull. Según lo que relató la familia del niño, que es mudo y tiene retraso madurativo, todo sucedió en la casa de una tía. Dijeron que el niño de 11 años estaba en el fondo de la casa de un familiar mirando un caballo cuando una pitbull lo atacó. El animal le mordió la pierna y el menor fue hospitalizado.

Debido a las mordeduras del animal, al chico le hicieron 15 puntos de sutura en una de sus piernas. Una hermana del menor atacado dijo que el animal es de la casa donde el niño fue sorprendido por la perra.