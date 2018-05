Estreno. El próximo 16 de junio se inaugurarán las obras de refacción de la Parroquia de Nuestra Señora de Andacollo, en La Bebida, y se entronizará las reliquias de San Manuel González.

El próximo 16 de junio la comunidad religiosa de La Bebida, en Rivadavia, estará de fiesta por varios motivos. El principal será que en la Parroquia de Nuestra Señora de Andacollo quedarán entronizadas las reliquias de San Manuel González, uno de los primeros santos que fue canonizado, junto al Cura Brochero, por el papa Francisco. En la ocasión también se inaugurarán las obras de refacción de la parroquia que, además, será consagrada por monseñor Jorge Lozano. En la ceremonia también quedarán entronizadas las reliquias de Ceferino Namuncurá.



Daniel Sebastian, sacerdote a cargo de la parroquia de La Bebida, atribuyó a la "providencia divina" la llegada de las reliquias de San Manuel González. Dijo que, primero, unos amigos recibieron una pequeña herencia a la que renunciaron y donaron a la parroquia. Con este dinero se encararon las obras de refacción. Luego, que un médico también hizo una donación monetaria para que se construyera el nuevo altar. "Gracias a la colaboración de la gente pudimos concretar estas obras. Y yo pensé que sería muy bueno poder entronizar las reliquias de algún santo. Le llamé a un sacerdote amigo en Roma para pedirle que me tramitara algunas reliquias. A los cuatro días me llegó un sobre cerrado conteniendo las reliquias de San Manuel González con el certificado incluido. Fue una señal. Yo conocí a ese santo en un momento especial de mi vida", dijo el sacerdote.



Sebastian contó que cuando estaba haciendo el seminario en España tuvo acceso a unos escritos de este obispo, al que admiró por su misión de propagar la fe en Dios.



Las reliquias del Santo son de primer grado y consisten en una pequeña muestra ósea de su cuerpo que está dentro de una cápsula sellada al vacío. Serán entronizadas a los pies del altar, junto a otras reliquias que llegarán de regalo al templo. "Le pedí a monseñor Lozano que nos consagrara el altar de la parroquia, pero me dijo que iba a consagrar todo el templo y que de regalo dejaría unas reliquias de Ceferino Namuncurá", dijo el sacerdote.



El próximo 16 de junio, a las 17, se realizará la ceremonia de consagración del templo y la entronización de ambas reliquias.





>> Su vida y obra

Manuel González fue un sacerdote católico español que fundó la Unión Eucarística Reparadora y de la congregación religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Fue conocido como el Apóstol de los Sagrarios Abandonados y por dedicar su vida a propagar la fe en Dios. Falleció el 4 de enero de 1940 y fue beatificado el 29 de abril de 2001, por Juan Pablo II. El 16 de octubre de 2016 fue canonizado por el papa Francisco quien lo propuso como "modelo de la fe eucarística".

>> Otras reliquias

Santa Gema

En agosto de 2017 se entronizaron las reliquias de esta santa en la Capilla Santa Gema, en el Barrio Capitán Lazo, en Rawson. Se trata de una muestra ósea de su cuerpo. Las reliquias llegaron a este templo donada por una devota que recibió un milagro de esta Santa.

San Antonio

En la Parroquia de San Antonio, en Media Agua, departamento Sarmiento, se encuentra la reliquia del Santo que llegó a principios de este año. Se trata de una muestra ósea de su cuerpo. Esta reliquia llegó a la provincia 7 años después de que ladrones robaran la que ya tenía esta parroquia.

Ceferino y San Pío

En la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, en Jáchal, se encuentra una pequeña muestra ósea de Ceferino Namuncurá, enviada por el Vaticano en 2008. Mientras que en la Parroquia María Madre de Dios, en Rivadavia, está la reliquia de San Pío de Pietrelcina.

Bárbara y Teresita

En la Parroquia de Santa Bárbara, Albardón, se conserva una parte ósea del cuerpo de Santa Bárbara. Llegó al templo albardonero desde Italia, en 2008. En la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Rawson, se conserva parte del hábito de esta Santa empapado con su sangre.

San Juan Pablo II

En el 2011 llegó una gota de sangre del Santo a la Catedral. Fue colocada en un relicario, rescatado de la antigua Catedral tras el terremoto del "44. Mientras que en el 2017 llegó otra gota de su sangre que fue entronizada en la Parroquia de Andacollo, en Villa Krause.