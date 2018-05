Estudioso. Actualmente Heber Florez tiene 9 años. Al niño, le gusta mucho ir a la escuela y es un buen alumno. Ya casi ni recuerda cuando era víctima de acoso escolar.

Hace 5 años, DIARIO DE CUYO contó la historia de Heber Florez, un niño que estaba empezando jardín de infantes y que no quería ir a la escuela porque los demás chicos se reían de una malformación que tiene en su mano derecha. Tras esa noticia, que revolucionó al Ministerio de Educación y a los docentes de la escuela Las Hornillas en Pocito, se trabajó arduamente con los compañeros del niño para evitar que siguieran burlándose de Heber. Ese trabajo tuvo buenos frutos, a tal punto que hoy, el nene sigue yendo al mismo establecimiento educativo y lleva una vida normal.



Heber nació con una de sus manos con sólo dos dedos, que están pegados y tienen un tamaño fuera de lo común. Sin embargo, esa malformación no significa ningún impedimento y el niño puede realizar una vida normal. Hace 5 años, Heber tuvo que enfrentarse a un gran desafío y una vida nueva: empezar la escuela. Durante las primeras semanas de clases el entusiasmo era enorme e iba con mucha alegría al jardín de infantes. Con el paso de las semanas empezó a perder las ganas y hasta lloraba para no ir a clases. Es que, según su mamá, el nene era blanco de numerosas burlas. "Le decían manito de chancho o que su mano parecía un pie", recordó ayer Alejandra Ramos, la mamá del nene y resaltó que ahora eso ya no pasa. Destacó que Heber disfruta de ir a la escuela. De hecho, el mismo niño comentó que ya ni se acuerda cuando le hacían bullying.

Ayer fue el Día contra el Acoso Escolar. Una fecha que tiene el fin de concientizar sobre el bullying.

"En su momento estuve muy enojada con la gente de la escuela, pero ahora doy las gracias, porque mi hijo es uno más. Lleva una vida igual a la de los demás niños y nadie le hace burla por su mano", agregó la mamá de Heber y comentó que cuando la historia de discriminación de su hijo se hizo pública desde el Ministerio de Educación trabajaron con talleres con los chicos y hasta con la comunidad para evitar que las cargadas continuaran. También hubo charlas con los docentes para que supieran abordar el caso. Es por esto, que en la actualidad Heber cursa el cuarto grado de la escuela (repitió primer grado) y es un excelente alumno.

Hace 5 años. Desde pequeño Heber se caracterizó por ser muy simpático. Hace 5 años posó para las cámaras de DIARIO DE CUYO.

"Lo que más me gusta es lengua", dijo y comentó que todos los días va a clase con mucho entusiasmo. Además de ir a la escuela, Heber juega al fútbol en Defensores de Calcuta, un equipito que hay en el barrio Teresa de Calcuta donde el chico y su familia vive desde hace muchos años. Se considera fanático del fútbol, especialmente de River y Unión de Villa Krause. En este contexto dijo que sueña con jugar en la primera del equipo de Rawson y comentó que está agradecido de la contención que le dieron hace años, cuando pensó en dejar la escuela.