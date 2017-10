Un nuevo caso de abandono infantil conmovió a los sanjuaninos. Se trata de un bebé de menos de dos meses de vida al que ni su padre ni su madre quieren tener a su cuidado, y que quedó en custodia del Estado. Este es el 5to caso, de distinta modalidad de abandono, que se registra en los últimos años y que por sus características y repercusión se convirtieron en los más resonantes en este tiempo.



El sábado pasado, una pareja protagonizó un hecho insólito en la Comisaría 2da, de Concepción, junto a su bebé de casi dos meses de vida. Ambos comenzaron a discutir porque ninguno quería hacerse cargo de su hijo, que aún ni siquiera tiene nombre porque no fue inscripto en el Registro Civil. Ante esta situación, la Policía llamó al 102 y el menor quedó bajo la custodia del Estado. "Tengo entendido que los padres manifestaron que ninguno puede hacerse cargo del él. Se trataría de un abandono aparente ya que nadie lo quiere cuidar, pero no lo dejaron abandonado en la Comisaría como se dijo en un principio. Estamos investigando y evaluando como una medida excepcional. Recién ahora vamos a comenzar a evaluar la situación para ver qué resolución se le da. Lo importante es que el bebé está bien de salud y en un hogar estatal", dijo Marcelo Bartolomé, director de Niñez, Adolescencia y Familia.



Desde la Comisaría no quisieron dar demasiados detalles del caso. Sólo dijeron que los padres del bebé están separados. Agregaron que la madre tiene 38 años y 5 hijos más, mientras que el padre, de 40 años, ya tiene otra familia.



Otro de los casos que conmovieron a los sanjuaninos ocurrió el mes pasado cuando una pareja dejó a su beba de 4 meses encerrada dentro de una camioneta Hilux, en el estacionamiento de un shopping. Los llantos de la pequeña alertaron a la gente que dio parte a la Policía para que interviniera.



En enero de este año hubo un caso de abandono infantil efectivo. Se trató de Tobías que, tras nacer en el Rawson, fue abandonado por su mamá (ver aparte).



En octubre de 2013 se dio a conocer otro caso que tuvo mucha repercusión, ya que se trataba de niños que vivían en estado deplorable. En Caucete, tres hermanitos de 11 meses, 2 y 4 años fueron encontrados por la Policía sucios, golpeados y con un aparente cuadro de sarna. Luego de ser atendidos, los chicos fueron alojados en un hogar del Estado, y sus padres quedaron detenidos.



En tanto que en el 2011 la Policía, alertada por un llamado anónimo, encontró a 3 hermanitos, de entre 11 meses y 3 años, solos y en estado de abandono en un departamento del Barrio Aramburu, en Rivadavia. Los niños estaban sucios y llorando de hambre. Los trasladaron a un hogar estatal.

Un cambio de vida para Tobías

Tobías Godoy nació en enero pasado y con labio leporino. Su mamá lo abandonó en el Hospital Rawson ni bien nació. Fue su abuela paterna, Carlina Ochoa, la que se hizo cargo de él, pese a la falta de recursos. Vive en La Chimbera en un rancho precario. Por Facebook pidió ayuda y la agrupación "Contagiemos Solidaridad" inició una campaña. Gracias a la gente, el bebé tendrá una casita de ladrillo. Este grupo primero le consiguió ropa y alimentos. Luego, ladrillos y cemento para levantar una vivienda digna.

Detalles

Denominación

El caso de este bebé de casi dos meses cuyos padres no quieren hacerse cargo de su cuidado, se está evaluando bajo la denominación de "medida excepcional" ya que no se trata de un caso de abandono efectivo ni de una renuncia a la responsabilidad parental.

Custodia

El bebé permanecerá en un hogar estatal hasta que se resuelva su situación. Niñez entrevistará a su familia nuclear y luego a su contexto familiar para determinar por qué sus padres no pueden hacerse cargo de su manutención y cuidado. Su situación debe resolverse dentro de 180 días.

Responsabilidad

Si durante el proceso de evaluación se determina que la salud e integridad del niño estará en riesgo tanto si está con su madre como con su padre se buscará, de manera prioritaria, que esté bajo los cuidados de algún familiar cercano de cualquiera de las dos familias.

En adopción

Si el proceso de reinserción del bebé en su entorno familiar fracasa, se avanza al siguiente paso que es colocarlo en condición de adoptabilidad. Marcelo Bartolomé, director de Niñez, Adolescencia y Familia, dijo que la prioridad es siempre que el menor crezca en el seno de una familia.