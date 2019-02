Una gran dupla. Martín y Guillermo vivieron con mucha alegría el reencuentro tras la actuación del sábado pasado. Ambos se mostraron felices cuando hicieron el balance del espectáculo El Calor de lo Nuestro.

Entre anécdotas, admitiendo que aún siguen agotados y felices por la obra con la que terminó la Fiesta Nacional del Sol 2019 en Chimbas, Guillermo Kuchen y Martín Rojas, quienes interpretaron al protagonista de la historia, se reunieron ayer con DIARIO DE CUYO para compartir su experiencia. Ambos artistas, que fueron Guille adulto y Guille niño, coincidieron en que están felices de que este año los niños fueran los protagonistas de la historia, pues en San Juan hay muchos chicos con gran potencial artístico.



Guillermo Kuchen, quien tiene 42 años, actuó en cuatro ediciones de la fiesta. ‘Estuve en 2007, 2008, 2017 y en esta última‘, dijo el actor que representó al Guille adulto, que luego viaja en el tiempo para recordar la aventura que lo llevó a fotografiar a la Pericana y a salvar la primera Fiesta del Sol. Por su parte, Martín Rojas, que tiene 11 años, contó que esta fiesta fue su segunda gran experiencia. ‘El año pasado hice a Baudilio Bustos -el marido de la Difunta Correa- cuando era niño‘, agregó el chico, que fue quien se ganó la mayoría de los aplausos.



Tras reunirse, darse un gran abrazo y felicitarse mutuamente por lo hecho el sábado pasado, Guillermo y Martín comentaron su experiencia. Dijeron que estaban felices porque se tuvo en cuenta a los niños para que fueran las grandes estrellas. ‘Me pareció fantástico que actuaran tanto. Eso muestra que existe muy buena formación, todos son chicos que estudian teatro o danza. Los chicos generan cosas fantásticas. La gente estaba muy sorprendida por la espontaneidad. Todos los chicos son muy buenos, y Martín, particularmente, es muy llamativo y extrovertido‘, dijo Kuchen y contó que cuando le contaron la historia no dudó en sumarse al elenco. Por su parte Martín, que habla como un adulto y que a la hora de posar para las fotos deja traslucir su faceta artística, dijo que estaba feliz, a pesar de que para él era lo mismo ser el actor principal que uno secundario. ‘Para nosotros la Fiesta del Sol es como un juego. Me encantó que este año fuéramos los protagonistas. Con los demás chicos conocemos de antes y lo vivimos como un reencuentro. Todos son buenas personas y ensayamos muy duro‘, dijo Martín y contó que no sabía quién era la Pericana, pero que sí escuchó hablar del Viejo de la Bolsa.



Sobre el trabajo que compartieron dijeron estar satisfechos. ‘Trabajar con Guillermo -por Kuchen- estuvo buenísimo. Aparte de que es gigante y alto, es linda persona. Me dijo cómo ponerme en el escenario y me dio consejos como si fuera un hermano‘, agregó Martín, mientras que Kuchen contó que fue muy satisfactorio compartir con los chicos. Dijo que hasta aconsejó a los papás para que ayuden a que los niños ‘no se crean‘ estrellas. ‘Hoy están arriba y el año que viene capaz que no quedan tras el casting. Tienen que contener a los hijos‘, dijo el experimentado actor.



El contenido de la obra fue otro de los temas de los que hablaron. ‘La obra fue en una época en la que ni siquiera mis papás sabían que yo iba a existir. Mi papá me contó algunos recuerdos y eso me sirvió‘, dijo el niño y confesó que no le gusta dormir la siesta. ‘Sólo duermo cuando tengo un cumpleaños o una fiesta en la noche‘, agregó. Mientras que el Guille adulto dijo que a él la historia lo hizo viajar en el tiempo. ‘Cuando era niño no me gustaba dormir la siesta, pero ahora todos dormimos obligatoriamente. Cuando éramos chicos mi hermano Ernesto era terrible. Adelantaba el reloj de mi mamá para que la siesta fuera más corta y nos dejaran salir a jugar antes de tiempo‘, recordó entre risas.



