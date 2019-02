Martes 19



El folclore que atraviesa a todas las generaciones



La música tradicional tendrá su espacio en el Escenario San Juan, con artistas folclóricos que cubren públicos de todas las edades. Desde los clásicos con sus grandes éxitos, hasta los jóvenes que marcan tendencia. En ese escenario principal actuarán Los Huayra a partir de las 22, para el deleite de los seguidores de menor edad en el folcore. A la medianoche será el turno del consagrado Chaqueño Palavecino, un viejo conocido de la provincia. Y ya para la madrugada, a partir de las 2, está previsto el recital de Sergio Galleguillo y sus Amigos.



En la previa en el mismo escenario, a partir de las 21, se presentarán los artistas sanjuaninos Florencia Burela, Pancho Godoy y los del Tulum, y Labriegos.



Por otro lado, Los Palmeras se presentarán en el Escenario del Sol desde las 23, para quienes prefieran dedicarle esa noche a la cumbia argentina.



Paralelamente, habrá artistas locales en todos los demás escenarios dispuestos en el predio durante la noche del martes.



Precios



* $50 las tribunas

* $250 el sector Magenta

* $350 el sector Amarillo

* $450 el sector Lila

* $550 el sector A



Chaqueño Palavecino

Con 54 años vividos y 24 dedicándose de lleno a la música, su voz y sus canciones son marca registrada e inconfundible. Oscar Palavecino, nacido en la zona del chaco salteño, pasó una infancia pobre y llena de necesidades y trabajó de cartonero, botellero, changarín y chofer antes de que descubrieran su talento en las peñas. Desde entonces, comenzó a crecer musicalmente y se destacó en los más grandes escenarios folclóricos del país, como el Festival de Cosquín. Compartió espectáculos con artistas como Los Nocheros y Soledad. Se convirtió en un asiduo visitante de San Juan con sus shows y hasta participó de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, por quien tiene mucho fervor.

Miércoles 20



Inoxidables del rock nacional, en plan de clásicos



Con la actuación de Los Guasones a partir de las 22, se abrirá el despliegue de rock a cargo de bandas de fuerte reconocimiento nacional. Como segundo plato fuerte de la noche figura en la grilla el espectáculo de Las Pelotas, que tiene previsto subir al Escenario San Juan pasada la medianoche del miércoles, alrededor de las 0.30. Más temprano, desde las 21, quienes le darán el puntapié inicial a la noche de talento local son los jóvenes de Kyrios Folk, seguidos por el reggae de Mamá Perfecta y, luego de Los Guasones, el rock clásico sanjuanino de Caelux.



En los demás escenarios también habrá actividad toda esa noche. En el San Juan y su Música actuarán muchos artistas, entre ellos Los Iracundos Por Siempre y Nano Rodríguez. En el sector del Patio Cervecero de ese mismo escenario se presentarán, entre varios más, Welcome Heredia, Budda, Delorean y La Nueva Banda



En tanto que en el Escenario del Sol se podrá ver, por ejemplo, la puesta en escena de El Fogón, que fue presentado en la Noche de San Juan en Cosquín, y una versión del espectáculo solidario Por Vos, organizado por el programa A Todo o Nada, el LV5 Radio Sarmiento.



Precios



* $50 las tribunas y el sector General

* $100 el sector A



Las Pelotas



Bajo el liderazgo del vocalista y guitarrista Germán Daffunchio (foto), es una de las bandas con mayor trayectoria y más consolidada en la vasta escena del rock argentino. Con 12 discos de estudio, 4 en vivo y uno de antología, además de una carrera de casi tres décadas en la escena sudamericana, se metieron en el cancionero obligado de la historia musical del país, con perlas como Será, Pasajeros, Shine, Capitán América y muchísimas más. Además de su riqueza musical, la banda tiene un aura de especial mística fundacional, ya que surgió como uno de los caminos que tomaron los músicos de Sumo tras la muerte de Luca Prodan, al igual que el grupo Divididos.

Jueves 21



Una noche para permitirse todo el romanticismo



El jueves es el turno del artista internacional, que será a su vez el número más convocante no sólo esa noche, sino que apunta a ser también un récord adentro de los shows organizados para la edición 2019 de la FNS, la primera en el predio de Chimbas. El tono del espectáculo será el de las canciones románticas, reconocidas en las telenovelas y series de TV. Pero como el show de Carlos Rivera está previsto para las 23 en el Escenario San Juan, previamente en ese mismo espacio actuarán la sanjuanina Martina Flores (quien fue telonera de Joan Manuel Serrat), Claudia Pirán y Juanjo Martín, y el afamado grupo local Pijama, que tocó incluso en el programa de TV de Mirtha Legrand. En este escenario además, como todas las noches, actuarán ganadores del certamen Revelaciones, en representación de los 19 municipios.



El Escenario del Sol también presenta una oferta súper interesante esa noche, ya que contará con la actuación de artistas locales como Limbo, 33 de mano y La Oveja Negra, en tanto que a partir de las 23 será el turno del número nacional con la presentación de Los Tipitos.



Precios



* $50 las tribunas

* $350 el sector Magenta

* $500 el sector Amarillo

* $700 el sector Lila

* $1.200 el sector A



Carlos Rivera



Aunque a este mexicano de 32 años hoy casi todo el mundo lo conozca en su faceta de cantante de grandes hits románticos, reproducidos como temas principales de novelas de TV, Carlos Rivera se abrió camino a fuerza de talento y perseverancia desde muy pequeño, en un país donde la oferta artística es enorme y la vara está muy alta. Este cantante, compositor y actor recorrió y se destacó en varios concursos de canto durante su niñez. Luego, ya trabajando como locutor, probó suerte en un reality show de talentos en TV Azteca y lo ganó. Desde entonces, su carrera pegó un salto enorme y hoy tiene clubes de fans más que nada en México, España y Argentina.





Viernes 22

Cóctel de baile, adrenalina y la magia del cuarteto



Esa es otra de las noches en las que hay una enorme expectativa de afluencia de público, como suele suceder cada año con la jornada de cuarteto en la FNS. Incluso se espera que el público que asista al Carrusel del Sol luego se vuelque también a ver los shows, tanto de Lisandro Márquez (pasada la 1 de la mañana, con el desfile de carruajes ya concluido) como de Ulises Bueno (su actuación está prevista para alrededor de las 2.30 de la madrugada).



Si bien ellos dos serán los únicos números en ese escenario, sí habrá más espectáculos en los demás escenarios del predio, donde resaltan nombres de reconocidos artistas locales como Raúl de la Torre, Patricia Vizcaíno, Los Lucero de Jáchal, Paola Hascher, Diego Villegas, Juan Carlos Liendro; Los Trapos Rock, Niños Rock, Juan Cruz Rufino; Gustavo Troncozo, Los Gajos de Pinono, el Dúo Díaz Heredia y Javier Acuña, entre muchos más.



Precios



* $50 todas las ubicaciones (se puede acceder a cualquier sector del escenario con la entrada general de acceso al Predio Ferial)



Ulises Bueno



Basta un solo dato para demostrar que no es un simple portador de apellido: Ulises Bueno, hermano del malogrado Rodrigo "el Potro" Bueno, ya editó 20 discos de cuarteto a lo largo de sus 33 años de vida. Y en tres ocasiones, recibió el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista de Cuarteto. "Yo no me colgué de Rodrigo", le dijo en una oportunidad a DIARIO DE CUYO, intentando dejar atrás las opiniones que desvaloraban su carrera. Y comenzó a demostrarlo con composiciones, éxitos en todos los rankings y recitales a estadio lleno en todo el país. Amante tú, amante él, Sin miedo a nada y Ojalá están entre sus mayores éxitos, pero el tema que más lo catapultó fue el cover Intento.

Sábado 23



Por primera vez, un espectáculo después del cierre





A diferencia de todas las ediciones previas de la FNS, cuando el espectáculo de cierre era el broche de oro para culminar por lo general con un show de fuegos artificiales en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, esta vez la apuesta va mucho más allá. La organización incorporó una quinta jornada de Feria y Exposición Temática, con la presentación de varios artistas en los escenarios del predio, en paralelo con la elección de la nueva Reina Nacional del Sol y del show final El Calor de lo Nuestro, que sucederán en el Escenario San Juan. Y luego del cierre, casi a la medianoche, comenzará la actuación de Jorge Rojas, el tercer plato fuerte de la noche, mientras el público todavía a esa hora podrá optar por seguir recorriendo los stands.



La noche del sábado la única entrada a abonar es la general, pero todas noches previas hay distintos precios, según el sector del escenario (ver infografía).





Precios



* $50 todas las ubicaciones (se puede acceder a cualquier sector del escenario con la entrada general de acceso al Predio Ferial)



Extra: Jorge Rojas