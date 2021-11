En las últimas semanas hubo situaciones complejas en las escuelas o sus alrededores, con episodios de violencia y acoso que hasta se viralizaron en videos. Ante la situación, el Ministerio de Educación encaró una serie de acciones que llamó "Jornada Hablemos de Trato", que abarcó nada menos que a 251.000 estudiantes de 1.300 escuelas, tanto de gestión estatal como privada. Los alumnos trabajaron las diferentes temáticas, brindaron un diagnóstico y también las propuestas de solución o prevención, que se apoyan en el respeto a sus compañeros y a ponerse en lugar del otro, de acuerdo a las conclusiones de este mega trabajo que se desarrolló en paralelo en toda la provincia.

Según indicaron desde el Ministerio de Educación, la jornada fue para pensar y prevenir situaciones de abuso, maltrato o violencia de género, entre otras tantas vulneraciones de derechos. Y al procesar la información generada en las 1.300 escuelas, pudieron determinar que no siempre los alumnos suelen reconocer los tipos de violencia (verbal y no verbal), que algunos no sienten que haya violencia en sus hogares, que en determinadas situaciones se sienten vulnerables y que los apodos y sobrenombres los ofenden.

Así, propusieron alternativas de mejora, que se apoyan en respetar la opinión de los demás y en ser empáticos. Pero además, en reconocer que cada uno es una persona valiosa, que es importante saber escuchar sin juzgar y que además se puede resolver un conflicto sin que haya perdedores o ganadores. De hecho, el material con el que los especialistas procesaron toda la información generada por los estudiantes incluye una frase que surgió entre los más de 250.000 participantes a modo de resumen: "Siempre el cambio empieza por uno mismo, si queremos que nos traten mejor, tenemos que tratar bien al otro".

"Los testimonios de los chicos evidenciaron muchos problemas de bullying y de maltrato entre ellos. Y reconocieron a su vez cómo deben responder ante diferentes situaciones, a ser respetuosos o que a veces hay acciones y palabras que son habitualmente pero son ofensivas y maltratan al otro", indicó Carolina Goubat, docente de la escuela de Enología.

"No apoyamos en la película Wonderful para visibilizar acoso escolar. Los chicos luego explicaron cómo se sentían ante las burlas y a su vez, el que habitualmente se burla se dio cuenta del malestar que provoca en sus compañeros. Además trabajamos sobre a violencia en los noviazgos y las chicas pudieron manifestar los celos de sus novios, entre otros temas. La jornada sido un gran aporte, al punto que se propuso realizar una vez al mes", señaló Ester Quiroga, directora de la escuela educación especial múltiple de Ullum

También pudieron reconocer situaciones de violencia familiar, como sucedió en una escuela de nivel inicial en Rivadavia. "Los niños pudieron ver que el maltrato se ha naturalizado; un claro ejemplo fue el testimonio de un pequeño que contó que su papá maltrata a su mamá y que hasta le enseñaba a pegarle. Estos son temas para trabajar a lo largo de todo el año", dijo una docente del ENI 22.

EN DETALLE