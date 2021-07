A pocos días de que inicie el receso invernal, el Ministerio de Educación y los gremios docentes se reunieron para definir cómo será la vuelta a clases tras las vacaciones. Según el acta que firmaron el ministro Felipe de los Ríos y los sindicatos durante ese encuentro, los chicos que no acrediten los conocimientos necesarios deberán tomar clases virtuales de apoyo desde el 19 al 30 de julio. Es decir que los que están al día tendrán vacaciones durante un mes. Es que, según ese documento, las vacaciones comenzarán el 5 de julio. Y todo este mes no habrá alumnos en las aulas, pues recién volverán el 2 de agosto.

Tal como se había previsto la semana pasada, las autoridades de Educación volvieron a discutir cómo seguir con las clases en el contexto de la pandemia. Fue en esta reunión donde hubo definiciones sobre el regreso a las clases presenciales luego del receso invernal. Según el acta que fue firmada ayer se instrumentará un dispositivo de fortalecimiento educativo a los alumnos que no acrediten los saberes necesarios para la primera mitad de este ciclo lectivo. Esto, las semanas que van del 19 al 23 y del 26 al 30 de julio, tanto primaria como secundaria. En el mismo sentido, Roberto Rosa, secretario General de UDA, dijo que en la segunda mitad de julio se buscará acortar la asimetría que existe entre los alumnos. Explicó que actualmente hay alumnos que en el primer tramo del ciclo lectivo 2021 ya incorporaron los saberes y contenidos, y a la vez hay otros que no tienen esta condición. "La mayoría son los chicos que ya vienen desde el año pasado con Promoción Acompañada", explicó. Es en este contexto que el Ministerio de Educación llevará adelante una serie de dispositivos para los alumnos que no han logrado el estadio pedagógico de los contenidos priorizados. Este dispositivo se desarrollará a través del programa Prasir Primaria y Secundaria, que presentará, de manera virtual, guías pedagógicas. El acta prevé también cómo harán los alumnos que no tienen acceso a la conectividad, pues a ellos se les deberá garantizar la entrega de las guías integradoras impresas. "Durante esas dos semanas los establecimientos escolares deberán garantizar la apertura para que se puedan entregar en ese lugar las guías integradoras que serán proporcionadas al establecimiento por los docentes de primaria y secundaria", agregó Rosa y dijo que los alumnos que no deben hacer estas guías integradoras podrán acceder a las plataformas de Educación o de las escuelas, para reforzar sus contenidos, pero que esto no será obligatorio para ellos, pues se considera que no les hace falta.

Durante esta reunión, y debido a que el inicio de las clases presenciales para todos los alumnos se postergará dos semanas, se decidió además definir que el ciclo lectivo 2021 finalizará, para todos los niveles, el 17 de diciembre. Esto, si la provincia conserva el estatus sanitario actual. "El objetivo es garantizar los 180 días de clases y buscar reducir las asimetrías de las trayectorias educativas, que vienen desde el ciclo lectivo 2020", explicó el gremialista y dijo que las mesas de exámenes de julio 2021 se realizarán a partir del 2 de agosto y que las de diciembre de este año pasarán a febrero de 2022. En este mismo contexto el acta dice que a partir del 2 de agosto se hará la continuidad pedagógica para todos los alumnos, con la presencialidad cuidada. Es decir, en esta fecha volverán en burbujas a las aulas y todos los chicos deberán regresar de manera obligatoria. "Ya no regirá la presencialidad voluntaria", concluyó Rosa y dijo que la segunda mitad de julio será fundamental para que los alumnos trabajen contenidos que tienen pendientes y que puedan comenzar la segunda mitad del año en mejores condiciones y de manera igualitaria con el resto de los estudiantes.



