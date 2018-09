Entusiasmo. Los alumnos de la Escuela Provincia de Formosa disfrutaron de la visita a la División Bomberos, con quienes aprendieron algunos tips para prevenir incendios.

Para la comunidad educativa de la Escuela Provincia de Formosa, en San Agustín, Valle Fértil, no existen las limitaciones y sobra creatividad a la hora de afianzar los conocimientos de los chicos. Es por que los docentes de primer y segundo grado pusieron en marcha un programa para que los chicos aprendan sobre diferentes temáticas de manera divertida y por experiencia propia. Se trata del proyecto "El aula sale de la escuela" y que consiste en que los chicos recorran el pueblo para visitar las diferentes instituciones y conocer su funcionamiento. Unos 60 alumnos, del turno mañana y tarde, ya participaron de esta propuesta educativa.



Carlos Rojas es uno de los docentes ideólogos de este programa que, según dijo, superó las expectativas. "El entusiasmo de los chicos nos sorprendió. En cada lugar que visitamos hicieron preguntas y comentarios que nos demostraron que no nos equivocamos en poner en marcha esta propuesta para que aprendan a través de las vivencias. No es lo mismo enseñarles un tema mostrándoles una lámina que haciendo que lo vean en persona", dijo Rojas.



El docente agregó que el viernes pasado realizaron la primera salida y los chicos visitaron el Juzgado de Paz, la biblioteca, la Parroquia de San Agustín, la Seccional 12 de Policía, la delegación de Bomberos, el Concejo Deliberante y el edificio Municipal donde los recibió el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz. "La visita al Municipio fue muy interesante y divertida. El intendente le preguntó a los chicos qué harían ellos para mejorar el barrio donde viven, y una alumna le contestó que pondría más juegos a las plazas", dijo Rojas.



Este primer recorrido por las instituciones de la villa cabecera se realizó a pie y duró tres horas aproximadamente. Pero no será la única salida incluida en el programa "El aula sale de la escuela". En unos días, todos los alumnos de primer y segundo grado visitarán una finca histórica que tiene una bodega en la que aún se elabora vinos artesanales. "Iremos incorporando más lugares para visitar", dijo.





Ampliación

Carlos Rojas dijo que debido al éxito que tuvo "El aula sale de la escuela" con los chicos de primer y segundo grado, están analizando la posibilidad de que los alumnos que asisten a grados superiores también participen del programa.