En las residencias estatales. El Estado tiene varias residencias en las que ofrecen tratamientos. María del Carmen es el nombre de la única comunidad que recibe a mujeres que buscan recuperarse de las adicciones.

La Dirección de Adicciones comenzó a tener estadísticas hace dos años. Desde ese momento, ellos reciben en promedio 30 personas al mes que empiezan tratamientos por consumo de drogas. De este total, casi el 25% (7 casos) son personas que además de la adicción tienen otros problemas que complejizan los casos. A estos casos se los llama duales. "Actualmente tenemos un gran desafío por la cantidad de casos duales que recibimos. Es decir, de chicos que además de las adicciones tienen trastornos psiquiátricos u otras enfermedades asociadas al problema con las drogas. Debido a esto, las comunidades terapéuticas quedaron en el tiempo, pues no tenemos todas las herramientas para tratarlos", dijo Raúl Ontiveros, director de Adicciones. La presencia de estos casos duales se da, según Ontiveros, porque se está comenzando a recibir a chicos que se drogan desde muy chicos. "Una sustancia no genera el mismo daño en un niño que en un adulto. En los niños, el daño es mucho mayor, porque ese organismo aún no está desarrollado y es vulnerable. Actualmente vemos casos de chicos que con 18 años tienen ulceraciones en el estómago o cardiopatías que tienen que ver con el consumo de sustancias", agregó. Además del deterioro físico, el consumo temprano lleva a que los jóvenes despierten trastornos psiquiátricos, que hacen que sus tratamientos sean a la vez más complejos. "A medida que el fenómeno de las adicciones se complejiza nos hacen falta más especificidades en los tratamientos", concluyó Ontiveros.





>> Dónde pedir ayuda

Abordaje Integral

La Dirección de Adicciones tiene un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, abogados y psiquiatras. Está ubicada en San Francisco del Monte 189 Oeste, en Capital. Reciben consultas los lunes y viernes de 8 a 13 y los demás días de 8 a 16. Su teléfono es 2646294345.

Lihué y Callana

El Programa Lihué tiene una comunidad terapéutica residencial con internación, un centro de día, tratamientos ambulatorios y un grupo de orientación familiar. Para mayor información llamar al 2644833698. Para consultas en Callana, que es una ONG dedicada al tratamiento ambulatorio de las adicciones, llamar al 4230328.

Centro por la Vida

El Centro por la Vida se trata de una institución que ofrece tratamientos ambulatorios, de manera gratuita. Depende del Ministerio de Salud Pública. El Centro por la Vida está ubicado en calle Mendoza 346 Norte y atiende de lunes a viernes de 7 a 16. Para mayor información sobre tratamientos llamar al 4217824.

Beraca y Fuego

La Comunidad Fuego realiza tratamientos de adicciones en la sede de Cabildo 1359 Norte, en Santa Lucía, y recibe también consultas y da ayuda a los padres de chicos adictos en la parroquia de la Villa San Damián, en Rawson. Mientras que Beraca tiene su sede en Santa Lucía. Para información sobre este grupo llamar al 2645703663.



Internarán al chico de Caucete

"El lunes -mañana- sale la orden de internación, para que lleven al chico al Marcial Quiroga hasta el 25 de marzo, fecha en que será trasladado a Buenos Aires donde recibirá un tratamiento de rehabilitación", dijo Luciana Salva, la jueza de Paz de Caucete. Esto, en referencia al polémico caso del chico de 17 años que es adicto a las drogas desde los 11 años. Esta historia se dio a conocer el martes pasado cuando su mamá (foto) pidió desesperada que alguien le ayudara a internar a su hijo porque temía que el chico se matara o matara a alguien, pues se pone muy violento cuando consume. Este caso, que es conocido por las autoridades del UMAA (Unidades Municipales de Asistencia de las Adicciones) de Caucete y hasta por la Justicia de Paz del departamento, sacó a la luz las carencias que hay en el sistema para tratar a menores adictos, pues varias instituciones intentaron tratarlo, pero no pudieron pues el chico se les escapaba o no adhería a las rehabilitaciones. Ayer, la jueza Salva confirmó que el chico será rehabilitado. "Por pedido del UMAA se consiguió la institución de Buenos Aires que es especializada en tratar a chicos que son adictos a varias drogas y que tienen problemas psiquiátricos", dijo la funcionaria judicial y agregó que el chico será acompañado a Buenos Aires con un equipo de profesionales para que lo contengan.





Ambulatorios

5 veces creció la cantidad de personas que son atendidas ambulatoriamente en el hogar San Benito, en los últimos dos años. Durante 2017 atendieron a 8 chicos, mientras que hoy tienen 41 jóvenes.

En las ONG