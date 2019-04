Reclamo. Los centros privados de diálisis indicaron que el aumento del precio de insumos y las deudas acumuladas de las obras sociales son cargas pesadas

San Juan no escapa al escenario general que denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (C.A.D.R.A.), según detalló su titular, Darío Zapata, quien aseveró que los centros privados de todo el país atraviesan una delicada situación financiera: "El mayor problema que tenemos es que los financiadores -PAMI, Incluir Salud y obras sociales provinciales- no actualizaron los valores de retribución siguiendo la evolución del dólar y la inflación y eso nos creó un desfasaje muy difícil de sostener, por cuanto la mayoría de nuestros insumos son en moneda norteamericana, y los sueldos se ajustaron con la inflación".



Zapata señaló que el panorama no es ajeno en San Juan y destacó que Incluir Salud (que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas) tiene una deuda de 15 millones de pesos con clínicas sanjuaninas.



Zapata informó que según los últimos registros de CADRA, en San Juan hay 674 pacientes que se dializan, de los cuales 153 lo realizan en alguna de las 7 clínicas privadas de la provincia que pertenecen a la red nacional.



En un comunicado que emitió ayer la Confederación, el directivo informó que mientras el valor de la sesión se incrementó el 32 por ciento durante 2018, en ese mismo período el dólar superó el 120%: "Tenemos una prestación de alta complejidad con una gran cantidad de material importado, además de los incrementos salariales y el aumento de los medicamentos y los servicios, que suman montos que, en la mayoría de los casos, no se pueden afrontar, destacando asimismo la imposibilidad actual de renovación y mantenimiento de los equipos". Finalmente, admitió que de no encontrar una resolución favorable por parte de los financiadores, existe la posibilidad cierta del cierre de los centros de diálisis.

Precio de un catéter

207 Cifra en dólares. Hace un año las clínicas lo pagaban 4.244 pesos (con un dólar a $20,50) mientras que ahora deben abonar $9.276 ($44.80 por dólar).

Pacientes en el país

30 Son las miles de personas que aproximadamente son dializadas actualmente en clínicas privadas de todo el territorio nacional.

Clínicas privadas

300 Son los centros de diálisis privados distribuidos en todo el país, que conforman la Confederación de Asociaciones de Diálisis (CADRA)