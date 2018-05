Beneficio mutuo. En el séptimo año ininterrumpido, los sábados por medio durante el ciclo lectivo, alumnos del Central Universitario simplemente van a pasar el tiempo con los residentes del Hogar de Adultos Mayores "Eva Duarte"

El sábado que viene será la próxima cita, poco después de las 9, cuando hayan terminado de desayunar los residentes del Hogar de Adultos Mayores "Eva Duarte". Llegarán con mazos de naipes, fichas de dominó, cartones de bingo, elementos de cosmética y alguna sorpresa, una veintena de alumnos del Colegio Central Universitario para compartir toda la mañana con los anfitriones, hasta la hora de almorzar.



Como la pasan tan bien, el tiempo vuela, pero al momento de despedirse, saben que en 15 días habrá revancha en el duelo de truco o un nuevo tratamiento para embellecer las uñas.



Este es el séptimo ciclo lectivo consecutivo que estudiantes del establecimiento secundario participan en una de las líneas del proyecto Creando Acciones Solidarias (CAS), que actualmente dirigen la profesora Virginia Carrillo y la licenciada Graciela Moreno.

Los chicos van reflexionando sobre sus propios proyectos de vida.

VIRGINIA CARRILLO A cargo del proyecto C.A.S.

Este año hay un grupo de 30 alumnos inscriptos en esta línea del proyecto. El promedio de asistencia para la visita que se realiza a la residencia estatal cada sábado por medio es de 20 alumnos. La participación es totalmente voluntaria y no tiene influencia en ninguna nota académica.



Carrillo indicó que esta idea no está vinculada al asistencialismo. "No llevamos ropa, ni nada. Están contenidos desde lo material. Lo que damos es nuestro tiempo libre. No solamente a la gente del hogar, sino a nosotros mismos. Los chicos llevan lo que necesitan, que es compañía, alegría, sólo ver a los chicos revoloteando por los pasillos, revolucionando el día, es un gran aporte", aclaró la profesora, que también hizo hincapié en el beneficio para los estudiantes: "Les da a los chicos una perspectiva interesante a su propio proyecto de vida. Aprenden no sólo que la vejez y la muerte es parte de la vida y nos va a pasar a todos, sino que también aprenden a valorar más a los adultos mayores de sus propias familias".



"Vivimos en un mundo donde pocos miran a los otros, sólo los propios beneficios. Aquí, el otro es importante" me enriquece y lo enriquezco", agregó.





>> Cadena solidaria con muchos eslabones

El proyecto Creando Acciones Solidarias (CAS) acumula 26 años de existencia en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno y desde hace 8 años están al frente la profesora Virginia Carrillo y la licenciada Graciela Moreno.



Carrillo aclaró que se involucran no solo alumnos sino también muchos profesores en estas ideas. Si bien no hay interés en realizar asistencialismo en las acciones solidarias, sí hay una campaña de donación de algunos artículos en el colegio, que van desde la cosmética a juegos. "Son los premios para los juegos de bingo que se hacen", afirmó la profesora, quien también agradeció la predisposición de Sonia Recabarren, directora del Hogar, para continuar con esta iniciativa: "La forma en que nos reciben todos en el hogar es encantadora. Realmente es un excelente momento".