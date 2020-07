El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, manifestó ayer su respaldo a la propuesta oficial de implementar un servicio nocturno en la provincia, tal como había anticipado en exclusiva DIARIO DE CUYO. Fue durante un encuentro que el titular del sindicato, Marcelo Maldonado, mantuvo con el gobernador Sergio Uñac y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, cuando está en marcha el proceso de licitación del transporte público de pasajeros que se pondría en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2021.

La idea que manejan en el Gobierno sanjuanino, según había adelantado la ministra Aubone, es poner en circulación unidades durante toda la noche, como sucede en las grandes capitales. Puede ser los fines de semana o en la época de verano, cuando puede haber mayor cantidad de usuarios y dependerá de que sea rentable o no para las empresas.

"Nos parece fantástico, lo vamos a acompañar, estamos convencidos de que va a generar fuentes de trabajo", expresó Maldonado. Es que si la iniciativa funciona demandará mayor trabajo para los choferes.

En la actualidad, la mayoría de las líneas terminan sus recorridos entre las 0,30 y la 1,30 de la madrugada, mientras que unas pocas, como la Mayo y Albardón, terminan pasadas las 2, según explicó Maldonado. Y el primer coche que sale a la calle lo hace a partir de las 5,20 de la mañana. La idea que manejan en el Gobierno, que van a discutir con las empresas ahora que los pliegos están listos, es extender el servicio durante toda la noche, como ocurre en CABA, Córdoba o Mar del Plata, que tienen mayor cantidad de usuarios.

"Fue una reunión excelente, nos fue muy bien. El gremio acompaña el proyecto de la nueva licitación, que es positivo para la sociedad y también para ellos. Además, está la posibilidad de ocupar un colectivo en horario ampliado, como puede ser la noche y les parece muy buena idea", sostuvo la ministra Aubone al evaluar los resultados del encuentro.

El Gobierno provincial llamó a licitación del servicio por última vez en el 2005 y fue por 10 años. Pero en el 2015 se prorrogó. Ahora hay una nueva convocatoria, cuyas ofertas se abrirán el 11 de agosto. Hasta ahora son 10 las empresas que prestan el servicio, con 540 unidades distribuidas en 108 líneas. La nueva convocatoria, que regirá hasta el 2030, contempla que las líneas se irán a 117, con 559 unidades. "Habrá más puestos de trabajo", dijo la ministra. Y comentó que ya hay empresas de afuera de la provincia que han manifestado interés en participar. Pero tendrán más puntaje las que ya están prestando el servicio "y que lo estén haciendo bien, que no tenga sanciones o multas. Eso suma y resta en la puntuación", explicó la funcionaria.

Maldonado sostuvo que una de las cosas que plantearon en el encuentro es que si alguna empresa de las actuales no llega a presentarse, que los trabajadores no queden en la calle sino que los absorban la firma que se haga cargo de los nuevos recorridos. "Apuntamos a que no vuelva a pasar lo que ocurrió en la década del 2000, cuando cayeron la 20 de Junio, la Nueva Sarmiento, La Capital, Ullum y Del Sur y muchos trabajadores pasaron de empresas, pero perdieron antigüedad y otros derechos. Ahora queremos que si alguna empresa no se presenta y otra sí, el traspaso del personal sean con todos sus derechos. No vamos a permitir que vuelva a pasar lo que ya ocurrió", puntualizó el gremialista.

Sobre el servicio nocturno, Maldonado contó que la empresa Mayo hizo una prueba piloto el año pasado, con coches hasta después de las 4, pero no le fue bien. "No fue rentable, aunque la prueba fue solo con un par de coches. San Juan todavía no es una provincia que tenga una movida nocturna fuerte, pero creemos que en el verano puede funcionar. Los nuevos servicios se pondrían en marcha a partir del 1 de enero, que es buena época y estaría bueno todo lo que sea más trabajo", dijo el sindicalista.

Hasta el 11 de agosto las empresas interesadas tendrán tiempo de comprar los pliegos y elaborar sus propuestas. Después podrán discutir las condiciones.

Empleo

1.400 Es la cantidad de trabajadores en la actividad del transporte, contando administrativos, mecánicos y los choferes de las unidades.

>> PROTAGONISTAS

FABIOLA AUBONE - Ministra de Gobierno

"Es un cambio histórico en materia del sistema de transporte. Nos mueve que el usuario tenga un mejor servicio, que demore menos tiempo en espera y en el traslado y que lo use más, como en las grandes ciudades del mundo".

MARCELO MALDONADO - UTA

"Estamos convencidos de que no solamente se va a modernizar el transporte de pasajeros sino que también vamos a tener el orgullo de que sea una actividad que va a permitir que se puedan crear nuevas fuentes de trabajo".