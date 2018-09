Bicicleteada. La convocatoria a la bicicleteada de ayer reunió a unas 20 personas, que comenzaron el recorrido en el Parque de Mayo. Los organizadores promueven que se incluya el carril con prioridad para ciclistas en las avenidas recientemente "ensanchadas".

Dos días después que realizaran una bicicleteada, hicieron otra más, para disfrutar de la ciudad menos bulliciosa debido a la ausencia de colectivos y a una menor circulación de autos, por el paro general. A viva voz, detrás del monumento al general San Martín en el Parque de Mayo, hacían el último llamado antes que partiera la columna de ciclistas, que tuvo una respuesta de casi 20 personas.



Los organizadores son los integrantes de la Agrupación "San Juan en Bici", quienes están convencidos que la bicicleta es actualmente el mejor medio de transporte para la ciudad.



Sebastián Pereira y Santiago Bonacossa están al frente de la agrupación local, que integra la red de 35 organizaciones de diversas provincias de todo el territorio, que se denomina "Argentina en Bici".



Pereira afirmó que hoy el objetivo principal de la agrupación es que "la gente se de cuenta que puede usar la bici y depender menos del transporte público o del auto".



Una causa fundamental que consideran es la salud, ya sea personal o general. Evocan distintos estudios ambientales en los que ubican al transporte entre las principales actividades humanas que aportan gases para que se produzca el "efecto invernadero" y resaltan una en particular, publicada por la NASA, que coloca a este rubro en el primer lugar de contaminación. Y agregan, que además que la bicicleta no contamina, beneficia a la salud particular de su usuario.



También consideraron que para que más personas se animen a contemplar a la bicicleta como una alternativa cotidiana para trasladarse, es necesario que se tomen nuevas medidas en materia vial.



Bonacossa citó como ejemplo que hayan más carriles para uso prioritario de bicicletas en las actuales arterias sanjuaninas, especialmente en las troncales. "Hay calles que fueron ensanchadas y cuentan con al menos tres carriles, pero el último está destinado para que estacionen autos cuando podrían ser los que prioricen el tránsito de las bicicletas", afirmó Bonacossa, quien añadió que todas las ideas están expuestas en un trabajo presentado al proyecto "San Juan innova".