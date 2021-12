Carteles. Muchos locales volvieron a colocar los carteles para que la gente respete las medidas de prevención.

Como si fuera un viaje al pasado, los comercios volvieron a poner carteles pidiendo que los clientes usen tapaboca, que no ingresen tantas personas juntas y colocaron otra vez mesas con alcohol en la puerta de los locales. Esto, debido al importante aumento de casos de covid que hay en San Juan. Según los comerciantes y empleados de locales céntricos, piden mayores cuidados de parte de la gente, ya que los clientes "están relajados" y "pocos respetan las normas de prevención".

Al caminar por la calle, a simple vista se puede advertir que cada vez más personas utilizan el tapaboca, a pesar de que llevarlo colocado en espacios abiertos no es obligatorio. Según un relevamiento de este diario en el microcentro, 6 de cada 10 llevan colocado este elemento de protección. Sobre todo las personas de más edad. "En la calle, muchos lo usan, pero también son muchos los que intentan entrar a comprar sin ponérselo. Tenemos que estar como sargentos pidiendo que usen barbijo. Les decimos que se lo pongan bien y nos miran con mala cara, como si pidiéramos algo malo", dijo Laura Zárate, que atiende un locutorio y kiosco, en el corazón de la Peatonal. Al igual que ella, muchos empleados o comerciantes comentaron que tras el anuncio de la circulación de la variante Delta y el aumento de casos decidieron poner mano firme en la prevención nuevamente. "Vemos que hay clientes que cumplen y hasta consultan si pueden entrar porque ven que ya hay mucha gente y otros que cuesta más que se cuiden y nos cuiden. Antes de Navidad las personas estaban mucho más relajadas que ahora, pero seguimos viendo muchos que siguen sin cuidarse", dijo por su parte Jorge Arredondo, que trabaja en un local frente a la plaza 25 de Mayo. Otros comerciantes dijeron que si bien muchos usan tapaboca sin problema, lo que más cuesta es que la gente respete la distancia dentro de los locales o que ingresen dos personas por grupo familiar. "Hay algunos que vienen 5 personas por familia, estamos llenos y se enojan si les decimos que no ingresen todos", agregó una de las vendedoras de un comercio ubicado justo en el cruce de las peatonales. En el mismo sentido, Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, dijo que "en virtud de que no nos vuelvan a cerrar la actividad, pedimos a los comerciantes que no se descuiden con los protocolos y estamos recomendando que no se relajen".

Las dos caras. Si bien muchos sanjuaninos circulan por la calle con tapaboca, hay algunos que no lo hacen.

Desde la otra vereda, los clientes y personas que recorren a diario el microcentro dijeron que volvieron a usar el tapaboca con más frecuencia por miedo a los contagios y que otra de las medidas que retomaron es el uso del alcohol, mientras que los que se rehusan a usar el tapaboca en la vía pública dijeron que la principal causa es el calor que hay durante estos días.