Los comerciantes sanjuaninos quieren abrir más horas para incrementar las ventas por el festejo del Día del Niño, que se celebra el domingo. Y están a la espera de lo que decida el Gobierno provincial, a través del Comité Covid-19. La intención es prolongar el horario hasta las 20, porque ahora es hasta las 18. Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo ayer en el programa ‘Demasiada Información‘ (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, que han solicitado a las autoridades trabajar de 10 a 20 horas el próximo sábado, en la víspera del festejo. “Hemos propuesto este rango horario más amplio para tratar de alentar las ventas”, dijo el dirigente. Incluso Marcelo Vargas, director del área de Comercio de la Federación Económica, sostuvo que el propósito es trabajar con horarios extendidos también mañana y el viernes. “Es una buena oportunidad para mejorar las ventas”, expresó.

A diferencia de otras celebraciones, como el Día de la Madre o del Padre, ninguno de los dirigentes ha manifestado la intención de que los negocios abran las puertas el domingo. Es que muchos dejan para último momento la compra y los comerciantes normalmente no quieren dejar pasar esa oportunidad, pero parece que no será ahora. El temor a los contagios y su impacto en la actividad comercial desalientan actitudes que en otras épocas podrían haberse dado. En cuanto al personal, Rodríguez aclaró que “lo que hemos propuesto es sumar un turno más. Lo que se traduciría en necesitar a más gente o más empleados para que trabajen, no es que una sola persona va a trabajar las 10 horas seguidas”. En el caso de Vargas dijo que, en algunos casos, además de los turnos, algunos comerciantes incluso piensan dejar que los empleados se vayan un par de horas, para no tenerlos trabajando durante un período tan prolongado. En un reciente informa publicado por DIARIO DE CUYO se consignó que la venta de juguetes en los comercios este año viene muy impactada por la pandemia, porque hay escasez de productos debido a que las fábricas estuvieron cerradas bastante tiempo por el aislamiento obligatorio en el AMBA, o bien porque los despachos en camión vienen muy demorados. Así, los locales ya no se verán llenos de gente porque tendrán que cumplir los protocolos de distanciamiento y además de todo eso, los precios reflejarán alzas muy variadas, que trepan hasta el 50% en algunos casos respecto a igual fecha del 2019.