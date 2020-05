En una semana epidemiológica crucial para determinar si la médica con Covid-19 produjo contagios antes de quedar internada, desde el Ministerio de Salud Pública señalaron que ninguna de las personas aisladas por haber tenido contacto estrecho con la profesional presenta síntomas. Se trata de 29 individuos que tuvieron un vínculo específico con la reumatóloga antes del 18 de mayo, cuando le diagnosticaron la enfermedad, quienes ya dieron negativo el primer hisopado.

"La buena noticia es que no tenemos nuevos casos confirmados luego de transcurrida la primera de las dos semanas de vigilancia. Tenemos que seguir esperando", dijo Mónica Jofré, jefa de Epidemiología. Y añadió que las 29 personas aisladas en hoteles no son consideradas casos sospechosos, es decir, no presentan síntomas. "Ninguno ha consultado al 107 por problemas de salud o nos lo ha hecho saber a través del servicio social o de psicología. Esta semana, entre los días 10 y 12 del aislamiento, les haremos un nuevo hisopado", apuntó la funcionaria.

Con respecto a los pacientes internados, el transportista (tercer caso) se encuentra clínicamente estable y como evolucionó de la infección en sus pulmones no será necesario someterlo a cirugía para eliminar restos de pus, a la vez que mañana le harán un nuevo test. Hasta ahora sigue dando positivo por Covid-19 de acuerdo al último análisis.

Su hermana, en tanto, también está estable y acumuló 72 horas sin fiebre, en tanto que entre mañana y el viernes le harán un hisopado de control.

Por otro lado, el parte diario sobre coronavirus indicó que hay 13 casos sospechosos, en tanto que hubo 26 testeos negativos.