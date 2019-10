Acumulación de basura. En las tomas de los canales de riego se acumula la mayoría de los residuos. El canal Isla (foto) es uno de los más afectados.

Heladeras rotas, cubiertas de autos, mamaderas y bolsas con residuos domiciliarios son algunas de las cosas que el Departamento de Hidráulica suele sacar de los canales. Este problema no sólo afecta a esta repartición, sino a vecinos y regantes quienes dijeron que la basura hasta se les mete dentro de sus fincas. Maximiliano Delgado, a cargo de Hidráulica, comentó que este problema es habitual en toda la provincia, pero agregó que la zona más complicada es el pleno corazón urbano de Chimbas. Sobre todo, los canales centrales que pasan por este departamento: el Benavídez y el canal Isla. "Hace unas semanas hicimos el último corte y sólo de los canales de Chimbas sacamos 4 camionadas de basura. Cada vez que cortamos el agua tenemos este problema. Falta que la gente comprenda que está mal arrojar cosas al agua", dijo Delgado y comentó que las 4 camionadas equivalen a 24 toneladas de basura.

El mayor problema lo causan los residuos domiciliarios, sin embargo hay oportunidades en que hasta sacan escombros de los canales. "Se trata de una mala costumbre, que no podemos hacer que desaparezca. Además de los canales de Chimbas hay otros que son complicados, como los canales que van por calles 6 y 7", dijo el funcionario y comentó que es muy difícil que puedan hacer multas, pues deben encontrar a las personas arrojando los residuos para poder sancionarlos. "Con los productores trabajamos en conjunto. Ellos, con los celadores y las cuadrillas nuestras, sacan la basura. El problema es que hay lugares en los que sacamos los residuos y antes de que los levantemos de la orilla ya están nuevamente dentro del cauce", concluyó.

Hasta heladeras. Es habitual que arrojen heladeras u otros electrodomésticos en desuso.

De todo un poco. Hay zonas en las que hasta arrojan changuitos para bebés. Hay todo tipo de desechos.

Por su parte, los vecinos que mantienen su producción agrícola gracias al agua de los canales están indignados. Es que la basura muchas veces hace que el agua no llegue en cantidad suficiente y hasta que llegue llena de basura. Uno de los vecinos de Chimbas que hizo numerosos reclamos (desde el año 2004) es Ernesto Cortínez. El hombre hizo denuncias en la Defensoría del Pueblo y asegura que el agua que llega por los canales es peligrosa. "En el 2015 el Área de Calidad de Agua de Hidráulica hizo un estudio que certifica que el agua es apta para el riego agrícola, pero no para el consumo humano porque hay mediciones que indican presencia de Escherichia coli -bacteria- y exceso de coliformes totales -contaminación fecal-, y esto significa que está contaminada. Es decir, que cuando compramos verduras están contaminadas. Además, en los canales se ven pilas, heladeras, hidrocarburos, y eso es perjudicial porque los animales beben de esa agua y almacenan en su grasas metales pesados, que luego pasan a las personas", dijo Cortínez, quien es veterinario y lamentó que aún no hay una solución a la vista.

CLAVES

Monda

El período de monda es en los meses junio y julio. En esa época se procede con las tareas de limpieza a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica. En esa oportunidad se aprovecha la baja del caudal de agua para reacondicionar completamente los canales principales y algunas ramas secundarias.

Problemas

Delgado comentó que el problema de la basura en los canales se agravó mucho en las zonas donde los canales quedaron rodeados de barrios. Uno de los que más gravedad presentan es el canal Isla (que se encauza de norte a sur) y que es utilizado para el riego de unas 40 hectáreas del departamento Chimbas.

Charlas

Hace unos meses, cuando comenzó la mejora del canal Benavídez, en 9 de Julio, un área de Hidráulica realizó reuniones con vecinos de las distintas comunidades, con el objetivo de informar a los habitantes de la zona sobre el correcto uso de los residuos domiciliarios para evitar que sean arrojados al cauce.

> El mismo problema en un zona diferente

Con problemas. Los vecinos de la zona no podían cruzar la esquina sin mojarse los pies, pues el agua había inundado la calle y gran parte de la vereda.

A principios de agosto unos 100 vecinos de Rivadavia se vieron afectados por una inundación que causó el canal Valdivia, que fue entubado hace pocos meses durante la obra de ampliación de la avenida Ignacio de la Roza. En ese momento, desde Hidráulica comentaron que el problema comenzó cuando largaron el agua y se produjo un tapón debido a la gran cantidad de basura que había en el cauce de agua. Este problema ocurrió en las inmediaciones de Ignacio de la Roza y Centenario Sur (a una cuadra de la Esquina Colorada).

Ese día, cerca de las 10, empezó el caos para los vecinos que viven en las inmediaciones del club Del Bono. Es que el canal empezó a desbordarse y en algunas casas debieron hasta sacar agua de las veredas para evitar que se les inundara. Así sucedió en una ferretería y en una carnicería, que son frentistas de la avenida. En ese momento, el jefe de Hidráulica dijo: "Lamentablemente cada vez que hacemos el operativo de corta grande de agua la gente aprovecha para arrojar basura al canal. Es un problema de nunca acabar".