Una muestra. Ayer finalizaron las Jornadas de Puertas Abiertas en la Facultad de Ingeniería, que incluyeron hasta visitas guiadas para los estudiantes secundarios por las instalaciones.

La crisis económica que atraviesa el país también afectó a los estudiantes universitarios. Los que cursan alguna carrera en la Facultad de Ingeniería ahora demoran más en graduarse e incluso abandonan los estudios, por la necesidad de trabajar. Así lo dijo el decano de esta institución, Tadeo Berenguer, quien también agregó que se puso en marcha una serie de estrategias para lograr retener a los alumnos y que terminen el cursado.

Según dijo Berenguer, la matrícula de ingresantes se mantiene más o menos estable con unos 700 estudiantes. Pero que se extendió el tiempo de cursado y la deserción subió de nivel. "Vemos que ahora los estudiantes demoran 8 años en terminar una carrera y obtener el título. Hasta hace dos o tres años lo hacían en 6, teniendo en cuenta los 5 años de cursado más otro para la elaboración de la tesis. Lamentablemente, esto cambió porque muchos chicos se vieron en la necesidad de salir a trabajar y esto les redujo tiempo y dedicación al estudio", dijo el decano.

Además agregó que por la crisis económica también creció la deserción en esta facultad. Dijo que hasta hace dos, eran los ingresantes quienes abandonaban el cursado. Pero que ahora también lo hacen los que cursan el segundo año, algo que antes no ocurría y que es preocupante. "La deserción durante el primer semestre se mantiene en un 50%. Y se debe principalmente a que los ingresantes se dan cuenta de que la carrera que eligieron no es lo que esperaban o que no tienen aptitudes. Pero la deserción en el segundo año de cursado pasa básicamente por un factor económico", sostuvo.

Frente a esta situación, en la Facultad de Ingeniería se pusieron en juego una serie de medidas para evitar la deserción. Una de ellas fue ampliar el sistema de tutoría incluyendo a los alumnos de segundo año, cuando antes era sólo para los ingresantes y durante el primer semestre de cursado. El decano explicó que los tutores se encargan de acompañar a los estudiantes para brindarles asesoramiento sobre los contenidos y los trabajos a realizar, y para asistirlos en cualquier problemática que tengan tanto a nivel académico como personal.

"Los asesores, que pueden ser alumnos que cursan los últimos años de la carrera, tienen un contacto más personalizado con los estudiantes y así detectar las problemáticas que los afecta. Este conocimiento nos ha permitido tomar algunas medidas para beneficiarlos. Una fue la beca del desayuno. Se detectó que muchos chicos, por diferentes razones, llegaban a clase sin desayunar", dijo Berenguer.

Otra de las medidas, según contó el decano, fue darles a los chicos la posibilidad de cursar algunas asignaturas a distancia. Esto les permite organizar mejor el tiempo para estudiar y trabajar sin descuidar ninguna tarea.





Rescate académico

Filosofía tiene también un Plan de Rescate Académico para los estudiantes que abandonaron la carrera con sólo algunas materias sin rendir. A ellos se les permite reincorporarse y rendir sólo las asignaturas pendientes para graduarse.

Próximos egresados

Es la cantidad de estudiantes que el próximo 1 de octubre recibirán el título de Ingeniero, en las distintas orientaciones. El acto se llevará a cabo en el Auditorio Juan Victoria, a las 10.