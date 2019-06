Caso resonante. En junio del año pasado hallaron a Yamila Pérez descuartizada. Le habían sacado el rostro y los brazos.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó la edición 2018 del Informe de Femicidios de la Justicia Argentina. Según estas estadísticas hubo 255 víctimas directas de femicidios en la República Argentina, durante el año pasado. Tras este informe, desde la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia sanjuanina informaron que el año pasado en la provincia hubo 3 casos de femicidios y uno más, que es considerado el primer femicidio vincular. En este caso, el femicida también fue acusado por un delito contra su expareja, quien logró sobrevivir al ataque (ver aparte). "Estos casos son nuevos y se considera femicidio vincular cuando matan a un novio, padre, hijo u otro familiar directo de la mujer con el fin de dañarla indirectamente", explicó Carolina Vallejo, la coordinadora de la Oficina de la Mujer. Las estadísticas locales sacaron a la luz además que todos los femicidios de la provincia son cometidos por parejas de las víctimas o sus ex, y tras situaciones de violencia sostenidas en el tiempo.



Si bien San Juan está en el puesto 17 del ranking nacional de femicidios (entre 24), y aunque tres muertes no parecen ser resonantes, desde la Corte dijeron que estas estadísticas son muy útiles, pues se puede estudiar el perfil de los femicidas, las armas usadas, los horarios en los que se cometen estos crímenes y otros datos. "Todo esto sirve para poder tomar políticas públicas que tiendan a evitar estas muertes", explicó Vallejo.



Los datos de San Juan muestran que las víctimas de los tres femicidios tenían 23, 25 y 69 años. Además, las tres mujeres, que murieron al igual que la mayoría de los casos nacionales tras ser agredidas con armas blancas, tenían un vínculo de pareja o expareja con los agresores. "Concretamente, en dos casos eran pareja y en otro, expareja", dice el informe y, además, agrega que todos los femicidas sometían a sus víctimas a malos tratos. "Los tres femicidios fueron cometidos en contextos de violencia doméstica. También uno de estos casos fue en contexto de violencia sexual", agrega el informe de San Juan. En el mismo sentido, a nivel nacional, de los 255 casos 211 fueron en contexto de violencia doméstica y 23, en situaciones de violencia sexual. Mientras que en cuanto al vínculo que une a las víctimas y los victimarios, los datos de todo el país muestran que más de la mitad de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas.



Los casos locales ocurrieron en junio y noviembre del año pasado. El 18 junio, en El Mogote encontraron una mujer descuartizada. Casi dos días después se supo que se trataba de Yamila Pérez, quien había sido mamá hacía poco tiempo y que trabajaba como prostituta. A los días, Evaristo Molina, un cliente de la mujer, confesó el crimen. Poco tiempo después, el 27 de junio, Leila Rodríguez, de 24 años, fue encontrada muerta en Ullum. La mujer murió producto de 4 puñaladas y 2 golpes en su cabeza. Esteban Pacheco, su expareja y papá de su hija, fue acusado por este femicidio. El caso restante fue en noviembre pasado cuando una jubilada de 69 años, Nelly Elizondo, fue asesinada presuntamente por un albañil de 55 años con el que habría tenido un vínculo sentimental.



Hijos

2 menores de edad de 18 años estaban a cargo del cuidado parental de las víctimas de femicidio en San Juan.

Lugar del hecho

2 de los 3 femicidios locales fueron cometidos en las viviendas de las víctimas. El restante, en la calle.

La Corte dará hoy una capacitación

Hoy, de 15 a 16.30, se realizará el Ciclo de Capacitación a través del Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género. En este contexto, la cortista y responsable de la Oficia de la Mujer de San Juan, Adriana García Nieto, expondrá sobre la perspectiva de género en el análisis de un caso de femicidio en grado de tentativa. Durante la conferencia darán más datos sobre las estadísticas locales.



Esta capacitación, que se realiza a través de videoconferencias, será en la Sala de Videoconferencias del Poder Judicial, en el edificio de Tribunales. Las personas que participen de esta capacitación recibirán certificados por la asistencia.

"No lo creía capaz de matar"

"Hablar de lo que me pasó me cuesta mucho. Me cuesta entender por qué pasó o qué hice mal. Todos los días despierto y tengo esa imagen en mi cabeza, me pregunto por qué no hice una u otra cosa para evitarlo. Me duele mucho que Cristian hoy no esté. Yo sobreviví, pero es muy difícil", le dijo ayer a DIARIO DE CUYO Mariana Flores, una joven de 26 años que en marzo de 2018 fue víctima de intento de femicidio por parte de su expareja. Quien no pudo sobrevivir a ese ataque fue Cristian Díaz, quien era en ese momento la nueva pareja de Mariana y quien fue apuñalado por el otro hombre. Este fue el primer "femicidio vincular" en San Juan.



Mariana recuerda lo que le tocó vivir el 4 de marzo de 2018 como si fuera ayer. Aún le tiembla la voz cuando relata cómo fue que su expareja la apuñaló y mató a su novio. Y asegura que a pesar de que el asesino la había golpeado numerosas veces y hasta la amenazó con matarla, nunca pensó que esa pesadilla podía concretarse. "No lo creía capaz de matar. Yo lo denuncié por las amenazas, pero nadie me ayudó. Por eso siempre les digo a las mujeres que pasan por esta violencia que se separen y hagan todo para estar lejos de estos hombres. Es muy feo pasar lo que yo pasé", dijo y comentó que aún le cuesta dormir cuando recuerda ese día trágico: "No me gustaría verlo nunca más -a Félix Castillo, el asesino- porque me da miedo. Quiero que se haga justicia, yo confío en la Justicia. Él me apuñaló el cuello, el pecho y la espalda, yo en esos segundos pensaba qué hice para merecer esto. Él siempre me decía, como lo hacen todos los machistas: "Si no sos mía no sos de nadie"".