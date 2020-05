La crisis por la falta de cigarrillos, que paulatinamente comenzó a estabilizarse, desesperó a los fumadores. A las corridas, las interminables filas para comprar cigarros sueltos y a los gastos excesivos para poder seguir con este vicio o "placer", como ellos lo definieron, hay que sumarle la venta de cigarrillos electrónicos. Según comerciantes que ofrecen este producto, que en Argentina está prohibido para el consumo, la venta y las consultas aumentaron notablemente en las últimas semanas. Incluso alguno dijeron que vendieron los cigarros electrónicos que tenían archivados en stock desde hace varios años.

Algunos kioscos siguen teniendo carteles en los que indican que no tienen cigarrillos, ni tabaco, sin embargo la gente sigue consultando desesperadamente. Es que comprar cigarrillos de primeras marcas es casi imposible, mientras que comprar algunos de marcas desconocidas también es una odisea por la escasez y por el precio abusivo que tienen. En este contexto, los cigarrillos electrónicos se volvieron la mejor opción.

"La compra, distribución y venta de cigarrillos electrónicos es ilegal en Argentina. La ANMAT no lo aprobó y no hay ninguna legislación que permita el consumo de estos cigarrillos", dijo Helia Pereyra, la jefa del Programa de Tabaquismo de San Juan. Sin embargo, los comerciantes de estos equipos dijeron que antes vendían uno o dos cigarrillos electrónicos por mes y que ahora, en menos de 2 semanas, llegaron a vender más de 10. "Tengo algunos clientes que antes alternaban entre el cigarro y el váper, pero ahora no les queda otra que el cigarrillo electrónico. Mientras que hay muchos que ahora comenzaron a vapear por primera vez por la falta de cigarros tradicionales", dijo Daniel Marata, que tiene un kiosco en el que ofrece entre otras cosas los líquidos para los cigarrillos electrónicos a 500 pesos. Al igual que él, otros comerciantes dijeron que los nuevos adeptos al vapeador buscan comprar líquidos de sabor a tabaco, para consumir algo que sea similar al cigarrillo. También comentaron que además de tener más clientes, hay más personas que ahora consultan por estos productos. "Ante la falta de tabaco, tuve una mayor consulta por los cigarrillos electrónicos. Son productos que trabajo de hace tiempo y por lo general es para un público muy selectivo, en esto últimos días se generalizó bastante. También por el hecho de la locura de precios", dijo Emmanuel Peralta, otro sanjuanino que vende estos aparatos. Mientras que Mariela Garro, otra vendedora, dijo: "Todos quieren vapers o cigarrillos electrónicos. Mis ventas han subido notablemente, es más, me quedé sin stock en pocos días. Ahora me llegan con una suba del 100% debido a la demanda que hay en estos artículos". Y comentó que en dos semanas pasaron de costar $1.000 a $2.000.