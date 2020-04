La difícil situación económica que atraviesa el país en plena cuarentena sin dudas que afecta a todos, pero mucho más a los que viven de los ingresos del día a día. Es el caso de los gimnasios, que buscaron una salida inmediata que les permita aunque sea recaudar un porcentaje mínimo para afrontar gastos obligatorios como alquiler e impuestos. Fue así que optaron por alquilar sus elementos y hasta vender clases online en la provincia.



Abastecer a los alumnos y deportistas y sacar rédito fue la premisa de los propietarios. Si bien en un comienzo la mayoría optó por subir sus clases virtuales de manera gratuita para seguir brindando el servicio a los alumnos, después surgió la idea de "prestar" sus servios de otra manera. "Muchos de nuestros socios no contaban con elementos para poder hacer los ejercicios en sus casas, por eso optamos por prestar o alquilar nuestros elementos de trabajo, de esta manera nos ayudamos mutuamente y seguimos en contacto con nuestros clientes", manifestó Fernanda Vidal, propietaria del Power Gym, de Rivadavia.



A esa iniciativa se sumaron otros propietarios de gimnasios como el caso de A2 Gym, de Capital. Sus propietarios contaron que alquilaron prácticamente el gimnasio entero: kits de Body Pump, kits aeróbicos, kits con pesas y aparatos de fuerza, bicicletas fijas, cintas caminadoras y pesas. ¿Los costos? Varían según cada aparato que se ponga en alquiler. Los precios son similares a una cuota mensual de gimnasio: entre 1.000 y 2.000 pesos cada kit, lo mismo que cada bici o cinta. Mientras que quienes adquirieron más de un kit o elemento, obtuvieron un precio por el combo y accedieron a las clases virtuales.



Distinto fue el caso del Centro de entrenamiento de Gustavo Milla, que les prestó a sus socios los elementos, sobre todo porque allí se entrenan deportistas de Alto Rendimiento: "Hay deportistas de Elite y no podíamos dejarlos desamparados, para ellos perder un día en sus rutinas de entrenamiento significaría mucho", comentó Milla. Cabe destacar que allí cuentan con maquinarias y elementos especiales para cada disciplina, por ejemplo para los pilotos de automovilismo como Facundo Della Motta, Fabricio Persia y Fabián Flaqué, para quienes son fundamentales las máscaras de elevación.



Un gran problema surge para los ciclistas, que debido a que no pueden salir a las rutas a rodar, requieren de un elemento indispensable: el rodillo. Milla entrena a ciclistas como Maribel Aguirre, Nicolás Tivani, Laureano Rosas y todo el SEP, la mayoría cuenta con los rodillos propios y el resto pudo acceder a los de Milla sin ningún costo cuando en bicicleterías se alquilan los rodillos a 4 mil pesos.



Pablo Scadding, propietario del gimnasio "Calidad de Vida", comentó que ellos prestaron kits a sus alumnos como una forma de servicio. En la misma sintonía se expresó Rodrigo Almazán, desde "Activamente", en donde también los socios pudieron acceder a los servicios de manera gratuita. "Ahora vamos a ver cómo seguimos porque habrá clientes que podrán pagar la cuota por las clases virtuales y elementos, y otros que no", comentó Almazán. Serán los propietarios quienes deberán afrontar sueldos de profesores, impuestos y alquileres hasta que todo vuelva a la normalidad.



Rodillos, como oro



El ciclismo es una de las disciplinas con más adeptos en San Juan. A falta de ruta, el rodillo es lo único que puede reemplazarla. Juan Calívar, desde "All Bike", contó que iniciada la cuarentena vendió el 80% de sus productos y hace unos días se agotaron. ¿Los precios?: desde 10.500 pesos los fijos, hasta 70.000 los start.