El regreso de las clases presenciales en medio de la pandemia suma un nuevo capítulo en la provincia. Es que, a pesar de que hace unos días desde el Ministerio de Educación dijeron que buscaban que la actividad en las escuelas comenzara durante este mes, ayer los gremios educativos locales se reunieron con el ministro Felipe de los Ríos y dijeron que acordaron que por el momento eso no sucederá, pues la definición estará sujeta a decisiones nacionales. Tras el encuentro de los gremialistas con las autoridades de Educación, desde la cartera comentaron que la reunión pasó a un cuarto intermedio y que luego del próximo encuentro (que será el martes 9 de junio) se enviará a Nación las sugerencias que se consensúen entre los gremios y Educación. A la vez, desde UDA y UDAP insistieron en que ellos quieren que las clases comiencen luego del receso invernal.

Desde los gremios definieron el encuentro de ayer con las autoridades de Educación provincial como algo positivo. Dijeron que estaban muy "satisfechos" porque los habían hecho parte de la decisión y porque consideran que son necesarios pues son los que conocen la realidad de los docentes y los alumnos de cada departamento. "Concretamente vamos a esperar las decisiones nacionales y en concordancia a eso actuaremos en la provincia. Generaremos nuevas reuniones para avanzar en el protocolo para que cuando vuelvan las clases ya tengamos todo definido. Lo que sí podemos asegurar es que el comienzo está muy distante, se desestima que comiencen en junio como se dijo en un primer momento. No podemos decir aún cuándo se retomará la actividad", dijo Roberto Rosa, secretario general de UDA, y agregó que desde su punto de vista, recién en julio se podría tener certezas de la fecha del inicio de las clases presenciales. En el mismo sentido, Luis Lucero, secretario general de UDAP, dijo que ellos insisten en que las clases deben iniciarse luego de las vacaciones de invierno, pues consideran que junio y julio es cuando los chicos más faltan a clases por otras enfermedades como lo son las respiratorias. "La reunión fue altamente positiva. Que nos hagan parte nos permite hacer aportes desde la mirada del trabajador. Para definir cuándo empezar debemos analizar muchas cosas como saber cómo asisten los docentes a zonas alejadas, cómo llegan los chicos a las escuelas y hasta que los alumnos más chicos quizás no entienden qué es el distanciamiento social, entre otras cosas", dijo Lucero y resaltó que esta será la primera de varias reuniones que luego serán compartidas con la Nación para que ellos autoricen o no que se retome la presencia de alumnos en los establecimientos educativos.

CLAVES

El 28 de mayo Educación informó que propondría a la Nación retomar parcialmente las clases presenciales locales a mediados de junio. Apuntaban a chicos del último año de Primaria y Secundaria, y Nivel Inicial de 5 años. Tomar la temperatura en los ingresos a las escuelas, fraccionar el alumnado en grupos utilizando a docentes de otros años y brindar menos clases semanales fueron algunas de las ideas del protocolo que fue entregado a Nación. En una reunión virtual, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, informó a las autoridades locales que los plazos de inicio serán determinados por un consejo que formulará un protocolo nacional y luego evaluará los provinciales. Este consejo además evaluará el estatus sanitario de cada región y provincia. A la vez, durante ese encuentro (el 1 de junio) informaron que en este consejo "se buscará el consenso de las áreas que forman parte del sistema educativo". En este contexto se realizó la reunión de ayer con los gremios y las autoridades. Según lo que se informó hace unos días, además de estos encuentros harán encuestas a padres y a docentes en todo el país para definir fechas de inicio de cada región.