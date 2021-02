El próximo lunes y luego de casi un año sin actividad, las escuelas sanjuaninas (de todos los departamentos) abrirán nuevamente sus puertas para recibir a los alumnos. En este contexto, y a diferencia de los inicios escolares de otros años, los papás dijeron que tienen numerosas dudas. Es que, según las familias consultadas por este medio, aún no tienen información sobre los materiales que los chicos deben llevar, si el lunes arrancan o les tocará el martes o el lunes 8 de marzo, si los niños pequeños harán adaptación y cuántas horas irán por día, entre otras cosas. Desde el Ministerio de Educación dijeron que las escuelas están comenzando a informar a los papás sobre las metodología que llevarán a cabo, pues hay cuestiones que son muy particulares de cada institución, como por ejemplo la distribución de los alumnos por semana.

Si bien algunos padres ya tuvieron reuniones con las autoridades escolares, ya sean presenciales o virtuales, hay muchos que aún ni si quiera saben si su hijo arranca o no el lunes que viene con la presencialidad. Esta es la duda más común entre los consultados. "Nos dijeron que los van a dividir en grupos, pero no sabemos cuántas veces a la semana irán o si lo harán semana por medio. Ni si quiera sabemos si el lunes tenemos o no que ir a la escuela", dijo Romina Zapata, que envía a su hijo al colegio Santo Domingo, mientras que Gabriela Ruarte, que es mamá de un alumno de la escuela Provincia de Tucumán, dijo que a ellos les comentaron que entre jueves o viernes recién les confirmarán cuándo asiste su hijo de manera presencial. Es que según la resolución de Educación "los agrupamientos -de alumnos- se definirán en función de la matrícula y el espacio áulico". Es decir, que las escuelas definirán de manera particular cuántas veces por mes y de qué manera se concretará la presencialidad. Esto, para Nivel Inicial, Primaria o Secundaria. Comprar materiales nuevos, qué pasará con los libros y cuadernos que quedaron casi sin usar durante el 2021, es otra de las incógnitas de los padres.

La adaptación de los alumnos que empiezan Nivel Inicial o Primaria es otra de las grandes dudas de los papás. Es que no saben si los chicos comenzarán yendo una hora, como sucede de manera habitual en cada inicio escolar o si lo harán más horas. "Además no sabemos si tendremos que entrar a la salita o no, si los tendremos que dejar en el ingreso de la escuela o cómo será", agregó Fabiana Gómez, del Colegio Santísimo Sacramento. "Mi gran duda fue cuando me dijeron -personas que trabajan en algunas escuelas- que los niños de riesgos no iban a poder ir a menos que los padres firmemos un formulario como que indica que nos hacemos cargado si se contagia. Mi hija es diabética y va a Nivel Inicial", dijo una mamá que envía a sus hijos a María Auxiliadora.

¿Cómo serán los días de virtualidad? Es también otra de las grandes dudas. Harán videollamadas en horarios programados, los docentes llamarán en un horario distinto al de la presencialidad o les enviarán guías, son algunas de las cosas que los padres estiman que puede pasar. "Pero son sólo suposiciones, porque no sabemos qué pasará. Es más, ni las maestras saben porque nosotros les preguntamos y no saben qué decirnos", agregó Luisa Curth, mamá de dos alumnas de la escuela Rivadavia.

Además de estas dudas, la falta de información sobre los protocolos también les genera mucha incertidumbre a los padres. "Nos hubiera gustado que nos avisen con anterioridad cómo serán los recreos, si los chicos de colegios privados también recibirán un kit de higiene, si los baños de las escuelas tendrán agua y jabón para que se laven las manos y cómo harán para organizarnos en la entrada y salida de los chicos. Somos nosotros los que tenemos que transmitir esta información a los niños para que cumplan el protocolo, pero no la sabemos", concluyó Susana Lepez, que envía a su hijo a la escuela Fontana.



Cantidad

El protocolo que dieron a conocer desde el Ministerio de Educación establece que de acuerdo a los espacios y la separación de bancos, las matrículas de los cursos no podrán superar los 15 alumnos para llevar a cabo la presencialidad.



Los grupos

En el caso de escuelas con matrículas numerosas, los equipos directivos podrán disponer de hasta tres grupos de alternancia. Van a organizarse en función de la cantidad de alumnos, de los espacios existentes y de la disposición de aulas.



Apellidos

Desde el Ministerio de Educación dijeron que pidieron dividir la matrícula de cada grado por la inicial del apellido. Esto pretende facilitar la organización de las familias, por los hermanos que asisten al mismo establecimiento educativo.