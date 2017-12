Buenos deseos. Los indigentes que asistieron a la cena navideña solidaria brindaron entre ellos y desearon que el 2018 sea un año mejor para todos.

La cita era a las 20, pero llegaron media hora antes. Incluso se adelantaron al brindis general para pedir que se termine la violencia en la Argentina. Fueron los indigentes que compartieron la cena navideña que les brindó el grupo solidario Sí Acompaño. Fue la noche del miércoles en la plaza Aberastain, con la participación de unas 100 personas, la mayoría de ellas en situación de calle.



Los madrugadores tuvieron suerte. Como cuando llegaron aún no había invitados, pudieron ocupar las sillas frente al escenario. Este año, por primera vez, la cena incluyó espectáculos artísticos, y todos quisieron tener la mejor ubicación.

Comodidad. A cada comensal se le sirvió la comida en el lugar donde estaba sentado para su comodidad.

Gaseosa en mano, los indigentes se agruparon para brindar. "Yo brindo para que nos dejemos de pelear y para que no haya más violencia", dijo uno. "Yo para que estemos en paz", agregó otro, deseo que recibió un aplauso.



Al costado del sector de espectadores los organizadores instalaron las mesas para servir la cena. Pero no las usaron. Es que no quisieron incomodar a los invitados que estaban tranquilamente sentados y disfrutando de los espectáculos de baile y canto que se estaban desarrollando en el escenario. Por esta razón, decidieron servirles la comida uno por uno y sin que tuvieran que abandonar su silla. Esto requirió de un gran esfuerzo y trabajo de los voluntarios que caminaron durante toda la noche para poder servirles a todos los diferentes platos.

Mejores amigos. Algunos indigentes asistieron a la cena en compañía de sus mascotas, que también comieron.



La primera ronda incluyó pizza casera. Luego se sirvió empanadas, albóndigas, sánguches y pollo. Todo acompañado con gaseosas con hielo. Pero eso no fue lo único incluido en el menú. Tras servir los platos salados llegó el momento del postre que incluyó pan dulce, budines y demás alimentos dulces.



La cena también estuvo acompañada en todo momento por espectáculos artísticos que pasaron desde coreografías de hip hop y tango a música folclórica y zumba.



La noche cerró con la entrega de regalos navideños a todos.

El aporte. La cena navideña contó con espectáculos artísticos locales. Los artistas donaron su actuación porque quisieron mantener el espíritu solidario del evento.





Más detalles

Donaciones

Esta cena navideña se realizó con alimentos donados por empresas, comerciantes y por los mismos voluntarios del grupo Sí Acompaño, que también se encargaron de decorar con estilo navideño el sector de la plaza Aberastain para el evento.

Invitados

Como el año pasado, algunos adultos mayores que viven en la Residencia del Adulto Mayor Eva Perón también participaron de esta cena navideña. Todos ellos también recibieron un regalo de Papá Noel y se quedaron hasta el final.