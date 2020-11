Junto con la noticia de que hace unos días se anunció la reapertura de jardines maternales en Rosario, Chaco, Sunchales y otras ciudades del país, en ese mismo momento a la Cámara de Jardines Maternales de San Juan les llegó la peor noticia: que no volverán hasta el 2021. Así lo afirmaron desde la asociación formada en pandemia para nuclear a las guarderías.

Este grupo, que ahora es minúsculo por la cantidad de jardines que debieron cerrar sus puertas, presentaron un protocolo para la reapertura y si bien contaron con el aval del Ministerio de Turismo y Cultura que los amparó y del Ministerio de Salud Pública, el mismo no fue aprobado por el Comité Covid y por eso deberán esperar hasta el año próximo para retornar a la actividad.

Cabe destacar que los jardines maternales están inactivos hace más de 8 meses, porque cuando retornaron en agosto sólo pudieron abrir sus puertas una semana y luego San Juan retornó a Fase 1, y si bien el resto de las actividades volvió a la normalidad, no lo pudo hacer este sector. Gemina Maratta, desde la Cámara de Jardines, expresó: "Pedimos tener 3 chicos por sala, cuando en el resto del país habilitaron a 8. Queremos trabajar. Estamos ya sin fuerzas porque sólo hemos quedado 9 jardines en toda la provincia, los demás no pudieron afrontar los gastos y debieron cerrar", comentó. Emilio Carvajal, director de Fiscalización y Calidad de Turismo y Cultura, expresó que desde ese sector hicieron las gestiones para el retorno pero no fueron aprobados por el Comité Covid y por ende es casi un hecho que deberán esperar hasta el 2021.