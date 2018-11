En acción. Los horarios libres de los médicos que atienden gratis no coinciden, por lo que concurren individualmente o de a dos a prestar su servicio de manera solidaria.

No les importa almorzar un sánguche, o nada, aunque lleven más de 8 horas trabajando y sin descanso. Lo único que priorizan es poder llegar a más gente con el programa solidario "El doctor en su casa" que busca acercar la atención médica a las personas que por cuestiones geográficas o de recursos se les dificulta llegar a los centros de salud. Se trata de un equipo integrado por Esteban Roca y Juan De la Plata, médicos terapistas, y por Carlos Bustos, cardiólogo. Estos profesionales dedican su tiempo libre a atender a la gente gratis en las plazas, medida con la que también buscan mejorar la relación médico-paciente.



Cada vez hay más centros sanitarios en la provincia y con mejores servicios. Pero aún hay personas a las que les cuesta acceder a los mismos. Es por eso que hace un par de años, este equipo de profesionales decidió salir a atender gratis en las zonas con mayor problemática. Hasta el momento ya brindaron atención médica gratuita en diferentes sectores alejados de Zonda, Caucete, Ullum y Santa Lucía. Y en cada jornada llegaron a atender entre 50 y 120 pacientes, tras 6 horas de trabajo. "No sólo tenemos en cuenta la situación geográfica para elegir el lugar donde vamos a brindar la atención médica gratis, sino también la vulnerabilidad. Hay sectores, dentro del Gran San Juan, con mucha población que no tiene el hábito de consultar al médico. Por eso buscamos acercarles la atención para que adquieran una conducta saludable", dijo Esteban Roca.



El especialista también explicó que a los pacientes se les hace una evaluación clínica general, con el control del nivel de glucemia, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y del IMC (índice de masa corporal), a través de la constatación del peso y de la altura. También se consideran los síntomas que pueden presentar y que pueden requerir una derivación o interconsulta. "Tuvimos dos casos que nos impactaron. En una ocasión atendimos una chica de 16 que tenía un nivel de glucemia de 500 cuando lo normal no debe superar los 100. La derivamos de urgencia a un hospital. El otro caso fue de una nena de 10 años que había perdido el apetito y sangraba por la nariz constantemente, síntomas característicos del cáncer. Pedimos una interconsulta con especialistas y efectivamente la nena tenía esta enfermedad", dijo Roca.



Otro de los trastornos que estos médicos visualizaron durante la atención fue la falta de control en una enfermedad diagnosticada y en tratamiento, y la automedicación. Durante la consulta detectaron a pacientes hipertensos que llevan 7 años tomando la misma medicación y la misma dosis, sin haber vuelto a consultar al médico en ese tiempo.





Más servicios



Los médicos de la Fundación Acción suelen contar con la compañía de un especialista en nutrición que asesora gratis a la gente sobre una alimentación sana y qué alimentos se deben consumir o no para prevenir determinadas familiares. Este equipo médico volverá a atender gratis el mes que viene, pero aún no ha determinado la fecha y el lugar.