La decisión de establecer puntos de testeos genera por estas horas reuniones entre las autoridades sanitarias y los intendentes, para determinar los lugares más adecuados. Así, tras un relevamiento en el Gran San Juan y Pocito las opciones que manejan las comunas para proponerlas para su evaluación incluyen centros de jubilados, uniones vecinas, plazas y centros de salud, que ahora deberán pasar por el tamiz de los expertos para determinar si son viables o no. Sin una fecha concreta para que empiecen a funcionar, por ahora se conoce que estos centros de testeos harán hisopados a personas sintomáticas, en una estrategia que busca descomprimir los lugares que hoy cumplen esa función y ofrecer sitios seguros tanto para los hisopadores como para las personas que buscan saber si tienen o no coronavirus; además obviamente de pesquisar casos, aislarlos y cortar cadenas de contagios.

Fue tras la reunión de los responsables de Salud Pública con los intendentes (luego que Capital y Rawson fueran incluidas en el ASPO por decreto nacional ), que la ministra Alejandra Venerando indicó que buscan establecer centros de hisopados que instalarán de acuerdo a la realidad de cada departamento y el control epidemiológico que vienen realizando en el Ministerio. Así, de la ronda de reuniones que siguen teniendo con los municipios, aparece que las opciones que presentó Chimbas para instalar puntos de hisopados involucran a un centro de jubilados de Villa Observatorio (zona Oeste) y otro del Mogote (zona Este), a la unión vecinal del barrio Santo Domingo (zona Centro) y además del microhospital Báez Laspiur, donde ya se hacen testeos. En Rawson, evalúan a la plaza de Villa Krause y España y República del Líbano, a pasos del Coloso, como alternativas de lugares que pueden quedar más a mano de los vecinos; mientras que en Rivadavia informaron que ya tienen el denominado Centro Covid de la municipalidad, ubicado en Santo Domingo y avenida Libertador, a pocas cuadras del edificio comunal. En Capital indicaron que siguen analizando alternativas, en tanto que en Santa Lucía aguardan decisiones de Salud Pública, aunque señalaron que cuando hubo testeos fue en los centros de salud del departamento. A su vez, en Pocito la opción más viable por estas horas para un eventual centro de hisopados es el hospital Federico Cantoni.

De acuerdo a lo que informó Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, los lugares deben respetar las normas de bioseguridad y permitir el cumplimiento de los protocolos. "No es aconsejable, en este caso, la presencia multitudinaria de público", aclaró.

Con intendentes. El martes hubo una reunión de las autoridades sanitarias con los intendentes y ahora avanzan en contactos más específicos, para terminar de definir dónde estarán los puntos de hisopados.

Un muerto y 79 nuevos casos



El Ministerio de Salud Pública informó anoche que falleció un hombre de 58 años, elevando la cifra de fallecidos por coronavirus a 68 en total. El deceso se produjo en el hospital Marcial Quiroga, donde este hombre oriundo de Rawson estaba internado; a la vez que las autoridades indicaron que padecía comorbilidades, lo que favoreció el avance de la enfermedad contagiosa.

En cuanto a los nuevos casos positivos, la cantidad diaria volvió a dar un salto con las 79 confirmaciones de ayer, por los que los contiagados superaron ahora los 1.500. Exactamente son 1.539 los sanjuaninos con coronavirus, de los cuales 979 tienen procesos infecciosos en curso.

Por otro lado, los internados (entre confirmados y sospechosos) son 83, de los cuales 32 permanecen en áreas críticas (hay 17 de ellos con respirador artificial).

Con disponibilidad de camas por ahora



Ante el aumento de casos y la creciente curva de contagios, desde Salud Pública informaron ayer en conferencia de prensa que por ahora no está comprometida la cantidad de camas en los hospitales. El subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, dijo que "la situación sigue siendo operativa en los distintos niveles de complejidad. No se ha visto amenazada hasta el momento". Sin embargo, advirtió que es necesario el "involucramiento social" y el respeto a las medidas de prevención para tratar de bajar el número de casos. Por otro lado, la secretaria de Planificación, Alina Almazán, indicó que en la provincia no hay circulación viral comunitaria pero que detectaron "circulación por conglomerado en los departamentos del Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas) y Caucete".