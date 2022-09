La emoción estuvo presente desde el inicio, cuando la cantante sanjuanina Martina Flores interpretó la canción "Honrar la vida". Y fue creciendo hasta llegar a su punto cúlmine al final del evento, cuando la gente no pudo evitar sentir un nudo en la garganta y llorar. Esto es lo que se vivió ayer en Chimbas, donde los alumnos de Nivel Inicial de ese departamento protagonizaron un desfile sin precedentes. Homenajearon a los héroes de Malvinas, incluso a las mujeres que también participaron en la guerra de 1982.

Los niños de la ENI 67 abrieron el desfile y el relato histórico de la Guerra de Malvinas, sin decir una palabra. Con caretas de pingüino, ovejas y nubes contaron sobre el frío en las islas. Mientras que los chicos de la ENI 10 hablaron sobre su descubrimiento. Los varones con botas, sombreros, un parche en el ojo y espada; y las nenas con coloridos atuendos plagados de lentejuelas y adornos, contaron que fue Fernando de Magallanes, junto a un grupo de piratas y gitanos, quien descubrió el archipiélago.

Celestial. Los alumnos de la ENI 48 desfilaron caracterizados de ángeles por los soldados caídos en Malvinas.

A partir de ese momento, la gente que asistió al desfile comenzó a emocionarse y a aplaudir de pie el paso de los chicos. Fue cuando comenzó el homenaje a los héroes de Malvinas bajo el lema "No me olvido".

Envueltos con banderas albicelestes hicieron su paso los chicos de la ENI 20 para simbolizar a los soldados que se aferraron a la Bandera argentina para defenderla. Tras ellos, desfilaron los alumnos de la ENI 40 que provocaron las primeras lágrimas. Desfilaron al son de la Marcha de Malvinas y llevando un cartel con los nombres de los combatientes que perdieron la vida en la guerra.

"¡Viva la Patria!", gritó alguien del público y todos respondieron "¡Viva!" con el mismo entusiasmo.

Vestidos de blanco y con una cruz roja en las cofias, los chicos de la ENI 44 fueron los encargados de realizar un reconocimiento inédito. Homenajearon a las enfermeras que atendieron en el hospital de campaña a los soldados heridos. Se llevaron la ovación de todos los presentes, especialmente de las mujeres.

Inédito. Por primera vez se homenajeó a las mujeres de Malvinas. Lo hicieron los chicos de la ENI 44.

Pero no fueron los únicos en lograr esta reacción en el público. También lo lograron los alumnos de la ENI 49 que desfilaron junto a los hijos y nietos de los soldados caídos en Malvinas.

La gente se puso de pie para tratar de leer los carteles que portaron los chicos de la ENI 50. Y volvieron a aparecer las lágrimas. Contenían fragmentos de algunas de las cartas que enviaron los soldados a sus familias. "Mamá, te cuento que estoy de cartero y todos los días camino 4 kilómetros para buscar las cartas que nos mantienen unidos a nuestras familias", pudo leerse en uno de los carteles.

La caracterización de los chicos de la ENI 55 fue muy sencilla, pero no menos emocionante. Desfilaron con un corazón rojo en el pecho para decirles a los héroes que siempre estarán en el corazón de los sanjuaninos.

La emoción comenzó a escalar a medida que se aproximaba el fin del desfile. Y fueron los chicos de la ENI 65 los responsables de esto. Desfilaron junto a excombatientes de Chimbas. Mientras que los de la ENI 48 hicieron llorar nuevamente a los espectadores. Hicieron su paso vestidos de ángeles, representando a los caídos en Malvinas. Pero eso no fue todo.

Las bandas de música de la Policía y del RIM 22 dejaron de tocar y todo quedó en silencio. De repente, un soldado corriendo llegó hasta el teléfono que estaba en medio de la calle. Con voz entrecortada comenzó a decir "mamá, me voy a Malvinas. No llorés, todo va a estar bien. Chau, me tengo que ir". Tras la llamada, aparecieron los chicos de la Biblioteca La Madriguera portando cruces blancas como las del cementerio de Darwin. Algunas con los nombres de los caídos en Malvinas, otras con la leyenda "Soldado Argentino sólo conocido por Dios", por los que aún no fueron identificados.



PARTICIPACIÓN

También participaron del desfile la Escuela Municipal de Ciclismo de Chimbas; los Bomberitos y Bomberos Voluntarios de este departamento, Santa Lucía y Pocito; los veteranos de la Guerra de Malvinas y los centros de jubilados, que portaron una imagen de la Virgen de Luján que acompañó a las tropas argentinas.



UN PEDIDO

Los alumnos de la ENI 71 participaron del desfile portando micrófonos y cámaras fotográficas. Lo hicieron para hacerle un pedido a los medios escritos, televisivos y radiofónicos: que nunca dejen de contar las historias de los héroes de la Guerra de Malvinas, para mantener su recuerdo vivo por siempre.



OTRO HOMENAJE

Los héroes de Malvinas no fueron los únicos homenajeados ayer en el desfile de Nivel Inicial en Chimbas. También lo fue Carlitos Balá. Entre marcha y marcha, la Banda de Música de la Policía también tocó algunos de los temas más conocidos del humorista fallecido antes de ayer, para amenizar el paso de los chicos.