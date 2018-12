Asistencia. Durante el rodaje los técnicos arreglan las bicicletas en las que los chicos simulan andar en la siesta para perseguir a la pericana.

Arrancan la jornada laboral muy temprano y una hora antes que el resto para lograr la caracterización adecuada. Ninguno se queja por madrugar, tampoco cuando deben grabar la misma escena dos o tres veces más porque algo falló. No superan los 12 años de edad, pero se comportan como artistas profesionales. Son los niños que en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol serán los protagonistas principales del espectáculo final. Ayer participaron del octavo día de grabación de escenas, tras tres meses de preparación y ensayo.

El momento de la caracterización es el preferido de los chicos y que pone en marcha su trabajo. Un equipo de maquilladores, estilistas y vestuaristas se encarga de hacer que luzcan como lo hacían los niños de principios de los "80, ya que la historia transcurre por esos tiempos. Luego que adquieren ese look ingresan al set de filmación donde pasan varias horas trabajando, aprovechando la diversión del rodaje para no sentir el cansancio. "No es para nada difícil trabajar con estos niños. Se toman su papel muy en serio y nos sorprenden con su capacidad de adaptación a distintas situaciones. Creo que todo esto también se da por lo divertido de la historia que protagonizan y que incluye hasta situaciones fantásticas", dijo Pablo Pastor, productor general.

Respeto. El silencio absoluto reina en el set de filmación durante la grabación de imágenes.

Son 9 los niños que protagonizan la historia de un grupo de amigos que en la siesta se escapa para perseguir a la "pericana", una mujer hermosa que en las siestas se transforma en un monstruo devorador de niños. La persecución la realizan en monopatín y en bicicletas también de época, como aquellas de asiento con respaldo y manubrio alto, con cintitas pendiendo de ambos costados, o la típica cinzia con portabultos y timbre.

Estos 9 chicos no serán los únicos que participarán del espectáculo final. También lo harán 300 niños más. Son los que participaron del casting y que protagonizarán una escena especial en el desarrollo del espectáculo final de la Fiesta. "Hemos logrado llevar esta historia divertida y protagonizada por chicos a un lenguaje igualmente emotivo. La idea es que la gente se sienta identificada con ellos, que regresen momentáneamente a su infancia y recuerde las aventuras vividas en las siestas sanjuaninas", sostuvo Pastor.

Profesionalismo. Cada mínimo detalle de la filmación es analizado minuciosamente por los responsables.

Algunos protagonistas

PABLO ESPEJO Actor

Tiene 12 años y hace baile y ama la actuación. Es la segunda vez que participa del espectáculo final de la FNS. "Me gusta compartir nuevas experiencias y esta es muy divertida. Me meto tanto en mi personaje que realmente siento que estoy paseando en bicicleta en plena siesta", dijo.

JUANA MONTILLA Actriz

Tiene 12 años y hace danza contemporánea y clásica. El año pasado participó del espectáculo artístico de la Noche Soberana. "Me gusta muchísimo ser parte de esta historia porque de esta manera puedo conocer cómo se divertían mis papás cuando eran chicos y se escapaban en la siesta", dijo.

MARTÍN ROJAS Actor

Tiene 11 años y desde los 7 participa en obras de teatro. Su sueño es ser un actor famoso o director de cine cuando sea grande. "Ya participé en 11 obras en el Teatro del Bicentenario y es muy sacrificado, pero me encanta. Y estar en el rodaje de esta historia es fascinante porque es filmada", dijo.

Los detalles

La escena

Este año el espectáculo final de la FNS incluirá una narración interactiva, de alta precisión, entre las pantallas de fondo del escenario y el elenco que se encuentra sobre el mismo.

El equipo

Más de 50 personas trabajan en el rodaje del contenido que se verá en las pantallas gigantes durante el cierre de la FNS. La producción es coordinada por Laura Pintor.

Participantes

Dentro del equipo de producción a cargo del rodaje hay estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, sede Cuyo, y realizadores locales.

Provisión

Para el rodaje de la bicicleteada se buscaron bicicletas típicas de los años 80. Algunas las tuvieron que armar con partes que consiguieron en desarmaderos y recuperadoras.

Agasajo

Para que los chicos estén a gusto durante el rodaje, en el lugar disponen de un frezer con helados y un stand con bebidas, frutas cortadas en trozos, tutucas, pasas, postres, gomitas y caramelos.