Ayer se realizó una charla sobre "El rol del adulto en el contexto de las nuevas tecnología", en la que participaron padres. No sólo escucharon con atención la disertación de Ezequiel Passerón, capacitador de UNICEF, sino que también se animaron a evaluar su dominio de las redes sociales. DIARIO DE CUYO hizo un sondeo entre ellos y la mayoría coincidió en que usan las redes sociales, pero que con muchas limitaciones, ya que desconocen su alcance. La charla se dio en el marco de la campaña "Cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes" que lleva adelante los ministerios de Salud y Desarrollo Humano.

Según la presentación, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas no realizaron ninguna observación del convenio.

Alicia Tejada dijo que se hizo una cuenta de Facebook para poder controlar lo que hacen sus hijos a través de esta red social. Pero agregó que únicamente lo usa para "chusmear" las fotos que suben sus amigas, ya que sólo conoce lo básico de su manejo. "No sé casi nada de redes sociales por eso no me animo ni a comentar las publicaciones de otros porque no sé qué alcance tiene eso. A los adultos nos falta mucho por aprender sobre este tema", dijo la mujer, madre de dos adolescentes de 11 y 13 años.

Números en la mira



15 Millones de pesos por mes percibirá la compañía Provincia Art por la cobertura del servicio. Para la provincia significarán 27 millones de pesos menos en comparación con lo que se le pagaba al IAPSER. El ahorro anual es de 300 millones.

Lo mismo opinó Mariela Díaz quien agregó que ella ni siquiera logra entender el lenguaje que utilizan los chicos en las redes sociales. Dijo que a veces su hijo les responde los mensajes con "caritas" (emoticones) que no sabe qué significan. "A veces mi hijo me cuenta que un amigo lo etiquetó en una foto o que el video de un chico se hizo viral, y realmente no entiendo de qué se trata", dijo la mujer.



Otros de los puntos en que coincidieron los padres encuestados es que desconocen cuántas redes sociales existen, cuáles son las características de cada una, y en cuántas de ellas participan sus chicos. También compartieron la opinión de que todo esto dificulta el control sobre el uso que sus hijos hacen de ellas. 'Mi hijo tiene 12 años y sólo le permití que tuviera Facebook y WhatsApp por temas de la escuela. No quise que tuviera ni Twitter ni Instagram, pero un amigo le hizo una cuenta', dijo la mujer.

Ahorros



El Gobierno también llamó a licitación para el seguro escolar y de las movilidades de Salud Pública, servicios que también venía prestando el IAPSER. En el primero, la gestión uñaquista logró reducir un 60 por ciento el monto que le venía pagando a la firma entrerriana. En el segundo, la baja fue del 73,3 por ciento.



Nora Becerra dijo que para controlar en cierta medida lo que su hijo de 13 años ve y sube a las redes sociales, sólo le permite usar la computadora cuando está ella presente. Agregó que, por el mismo motivo, no deja que lleve el celular a la escuela, aunque esta medida no es muy efectiva. 'Cuando está en la escuela usa el celular o la tablet de los amigos. Cuesta mucho realmente mantener un control. Por ese creo que son muy necesarias este tipo de charlas para que los padres tengamos una orientación de cómo hacerlo', dijo.

Ezequiel Passerón / Capacitador de UNICEF



"Los adultos tenemos un poco de miedo a las redes sociales"

Ezequiel Passerón es licenciado en Ciencias de la Comunicación, capacitador de UNICEF y directivo de la ONG Faro Digital, que desde hace varios años diserta sobre el tema de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales. En un balance sobre estas charlas dijo que los adultos le temen a las redes sociales.



-¿Cuál es la situación de los adultos ante esta era digital?



-Lo que vemos por un lado es que los adultos nos involucramos poco en las prácticas sociales y que no conocemos tanto de tecnología y de redes sociales como los chicos. Falta que nos involucremos más para poder acompañar a los chicos en el uso de las mismas de manera segura y saludable.

-¿Que los adultos nos involucremos poco en este tema puede responder a cierto temor a lo nuevo?



-Sí. Ante lo nuevo no tenemos mucha información y no sabemos cómo se maneja. Eso nos causa cierto temor. Un problema que enfrentamos los adultos es que le tenemos un poco de miedo a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Los chicos nacen con una facilidad muy grande para usarlas y nosotros corremos con una desventaja.

-¿Cuál es la consecuencia de este temor?



-Que nos alejemos de la sociabilización y comunicación de nuestros chicos. Que no podamos crear una relación de confianza con ellos para poder controlar saludablemente el uso que le dan a las redes sociales. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a escuchar a los chicos sobre lo que les gusta o qué buscan en las redes sociales. Esto nos ayuda a acompañarlos y contenerlos si sufren algún conflicto. La clave es controlarlos, pero sin invadir su privacidad.

Cuatro problemáticas en las redes

La huella digital

Es la información referida a la identidad personal del usuario que está disponible en Internet y que otro puede usar con malas intenciones. Para evitarlo:

-Configurar la privacidad en las redes que se usan para que sólo los contactos que uno quiere vean las publicaciones.

-No agregar a desconocidos. Si se hace, cuidar la información que se comparte con ellos.

-Pensar antes de publicar, ya que después se pierde el control sobre lo publicado.

-Controlar qué información personal circula en Internet. Es un bueno poner nombre y apellido en los buscadores de vez en cuando para saber qué se dice de uno en la web.

-Colocar contraseña en los celulares y otros dispositivos para evitar que otro acceda a fotos, videos, mensaje, ya que puede publicarlos en la web y afectar la reputación del usuario.

-No colocar nombre y apellido en las publicaciones que el usuario no quiera que se asocien con su identidad. Se recomienda utilizar seudónimos en estos casos.



Ciberbullying

Es el uso de medios telemáticos (Internet, celulares, videojuegos online, aplicaciones, etc.) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Para prevenirlo se puede:

-Charlar con los chicos y escuchar lo que les ocurre. Esto ayuda a detectar los casos de ciberacoso.

-No actuar sin escuchar las necesidades del niño. Una respuesta que no tiene en cuenta lo que él necesita potencia su humillación.

-No minimizar ni exagerar la situación, aceptar lo ocurrido y acompañar al chico.

-No culpar a Internet, ya que los comportamientos online se condicen con los offline y la web es sólo un medio para llevarlos a cabo.

-Cuando un contacto hostiga a un niño, bloquearlo para impedir que vea su perfil y que lo contacte.

-Denunciar el caso dentro de las plataformas utilizadas y guardar las evidencias, haciendo capturas de pantalla.

-Desalentar la difusión de discriminaciones hechas por terceros.



El sexting

Es la viralización de imágenes y contenidos de índole sexual, como fotos o videos íntimos, que no están destinados a la circulación pública, pero que por diversas circunstancias se difunden en

redes sociales. Para evitarlo se puede:

-No enviar a otros contenidos privados, como fotos o videos con contenido sexual, ya que una vez enviados, se pierde el control sobre su recorrido.

-Recordarles a los chicos que no deben compartir, reenviar o difundir es tipo de contenidos pertenecientes a personas que no dieron su consentimiento para hacerlo.

-Realizar una copia de seguridad de las fotos y borrarlas de los teléfonos celulares, tabletas o netbooks. Estos dispositivos pueden ser olvidados, robados o llevados a reparación y, por lo tanto, caer en manos de desconocidos.

-Reportar siempre las imágenes sexuales en la web de niños, niñas y adolescentes. Es una buena forma de cortar con su circulación. En estos casos se puede hacer la denuncia en la Justicia.



Grooming

Es el acoso sexual por parte de un adulto a un niño o niña a través de las redes sociales. Para prevenirlo se puede:

-No prohibir que los chicos hablen con desconocidos en las redes sociales, sino hacerles comprender los riesgos de compartir información personal en un espacio público como las redes sociales o Internet.

-No difundir información o imágenes comprometedoras en redes sociales o chats. Esta recomendación no debe limitarse a los desconocidos, ya que las fotos rápidamente pueden cambiar de contexto y quedar expuestas en la web.

-No utilizar la cámara web cuando se chatea con desconocidos. Del otro lado pueden estar grabando lo que uno muestre, tenga o no contenido sexual.

-Denunciar el perfil del acosador en la red. Una de las principales herramientas que brindan las redes sociales es la de denunciar perfiles. De esa forma se deja sentado un precedente y se puede conseguir que le den de baja a su cuenta.