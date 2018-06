"Todos los días dedico un rato para jugar con mis hijos", "lo mejor que me pasa en el día, es jugar con mi nene", "me encanta que mi hijo comparta sus juguetes conmigo". Estas fueron algunas de las frases que dijeron los papás sanjuaninos. Es que, según un sondeo que realizó DIARIO DE CUYO en la previa del Día del Padre, los papás son los que más dedican tiempo para jugar con los hijos. Nueve de cada diez padres dijeron que juegan más que las mamás. A la vez, la mayoría aseguró que son permisivos y que ser amigos de los hijos no es perjudicial a la hora de la crianza. Se encuestó a más de 60 padres.



Los papás encuestados debieron responder 5 preguntas: pone muchos límites a sus hijos o es muy permisivo, es amigo de sus hijos, considera que ser amigo de los hijos es perjudicial para la crianza, ayuda en las tareas domésticas relacionadas con los hijos, y considera que juega más tiempo con los hijos que la mamá.



Según los resultados de este sondeo los papás son los que más tiempo le dedican al juego con los hijos. De los papás consultados 54 confirmaron que comparten más la recreación que las mamás. Es decir, nueve de cada diez aseguró que juega o jugó más con los chicos. "Desde mi punto de vista nosotros somos más relajados que las mamás y eso nos permite tener más tiempo para jugar", dijo uno de los encuestados, mientras que la mayoría coincidió con esta postura. Además dijeron que ellos juegan más y las mamás son las que más ponen límites. "Nos complementamos en la crianza", agregó otro de los encuestados.



El juego y la diversión van de la mano con el tipo de relación que los padres suelen tener con sus hijos. Es por esto, que siete de cada diez padres dijeron que se consideran amigos o compañeros de sus hijos y que eso no es perjudicial a la hora de criarlos. Igual, todos resaltaron que esa amistad siempre está marcada por el verdadero vínculo que los une: la paternidad. "Ser amigos de mis hijos sin dudas afianza los vínculos entra padre e hijos, marcando los límites y separando algunas cosas. Explicando y dialogando se puede lograr sin perjudicar la crianza", dijo Fernando otro de los encuestados.



Sobre los límites todos los padres consultados aseguraron que ponen límites, pero contradictoriamente admitieron que son bastante blandos a la hora de los retos o castigos. De los 60 papás encuestados, siete de cada diez se definió como permisivo. "Si nos comparamos con nuestros papás, somos más permisivos", dijo Juan, de 29 años, mientras que Roberto de 60 años aseguró que fue exigente, pero no tanto como su esposa.



Ayudar con los deberes, preparar la comida o bañar a los hijos fueron las tareas que los papás dijeron hacer generalmente en casa. Es que una de las preguntas fue si ayudaban o no en las tareas domésticas relacionadas con los hijos. En este punto seis de cada diez dijo que sí, mientras que todos admitieron que muchas veces no hacen más en casa porque las mujeres no los dejan.

Historias

Un amante de sus hijos



Rolando Nehin tiene 56 años, 3 hijos y un nieto. "Con los varones hay que tener más límites. Creo que soy permisivo y hasta el que intercede con la madre. Me gusta disfrutar de mis hijos", dijo y aseguró que le encanta sentirse amigo de sus hijos.

Un papá permisivo

"Pongo límites, pero creo que soy más permisivo que lo que fueron mis papás", dijo Cristian Gallego, papá de Emma y Joaquín. Cristian tiene 33 años y dijo que para él no es perjudicial ser amigo de los hijos, siempre y cuando se les enseñe límites.

La clave está en explicar

Gonzalo Fernández tiene 27 años y es papá de Gerónimo de 2. El joven comentó que es un papá que pone límites. "Trato de hacerle ver y entender el porqué de esos límites y no de una forma autoritaria", agregó y dijo que todos los días tiene al menos un rato de diversión y de juegos con su hijo.

Un papá familiero

Isidoro Bitran tiene 77 años, 3 hijos y 5 nietos dijo que le encanta compartir tiempo en familia y que en esos encuentros se da cuenta que él fue un papá de poner muchos límites. "En mi época los papás no jugábamos tanto. Ahora le dedico mucho tiempo a mis nietos", agregó.