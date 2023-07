Como una peatonal. Algunas avenidas parecen zonas peatonales. Mucha gente atraviesa las calles por donde quiere.

Conocer cómo se comportan los peatones de San Juan y qué evaluación hace cada uno sobre esto, es lo que buscó DIARIO DE CUYO a través de una encuesta online. Los lectores de la página web de este medio respondieron 9 preguntas, y a través de ellas dijeron que son "correctos" como peatones y que, entre otras cosas, no suelen cruzar por la mitad de las cuadras, sino que usan las esquinas como corresponde. Estas respuestas fueron confrontadas por el subjefe de la Policía de Tránsito, Ariel Ochoa, y por el responsable de Monitores Urbanos de Capital, Carlos Guzmán, quienes aseguraron, con el trabajo que realizan a diario en las calles sanjuaninas, que la mayoría de los transeúntes no cumple con las leyes que les corresponden.

Según los datos de la encuesta, el 62% de los peatones calificó su conducta como correcta y el 87% dijo que siempre o casi siempre cruza por las esquinas. Unos pocos, en cada una de las preguntas, contestaron que están en falta y que cruzan por mitad de cuadra. Estas mismas preguntas fueron realizadas a las autoridades encargadas de controlar el tránsito vehicular y peatonal. A diferencia de quienes respondieron el sondeo, ambos funcionarios coincidieron al decir que la mayoría de las personas actúa de manera "incorrecta".

Peligro. Muchos peatones suelen poner en riesgo su vida para tratar de cruzar más rápido. No van hasta las esquinas.

"No todos cruzan por el medio de la calle. Hay quienes lo hacen por la senda peatonal, pero son los menos. Cuando estamos trabajando vemos que la mayoría lo hace por donde quiere", dijo Guzmán y comentó que ellos a diario advierten a los peatones cientos de veces y que en ocasiones hasta son maltratados por esto. "Vemos miles de situaciones. Hay personas a las que se les pide que no crucen por el medio y no escuchan y siguen como si nada", agregó. Mientras que este medio vio que en las zonas céntricas, sobre todo donde hay paradas de colectivos, muchos sanjuaninos atraviesan las calles por cualquier lugar.

En la encuesta, también se les preguntó a los lectores si conocen si la Ley Nacional de Tránsito estipula por dónde debe circular un peatón, y si cruzan corriendo la calle cuando los autos tienen el semáforo en verde. Ante estas dos preguntas más de la mitad de las personas contestó que sí saben sobre la ley y que no hacen esa maniobra peligrosa. Esta última respuesta también fue opuesta a la que dieron las autoridades.

Ariel Ochoa, segundo jefe de la Policía de Tránsito, dijo que ellos consideran que los peatones saben que deben pasar por la esquina, que tienen que caminar por las veredas y que en caso de que deban hacerlo por la calle tienen que ir en sentido contrario de los vehículos. Sin embargo, dijo que esto no siempre se cumple. "Correr para cruzar cuando los autos tienen el verde, como para tratar de ganarles, es una maniobra que se ve en cualquier esquina. Mientras que caminar por la calle, a pesar de tener veredas, es algo que pasa mucho en las calles de los barrios", agregó el policía, que al igual que Guzmán, dijo que los adultos hacen estas maniobras hasta poniendo en riesgo a los niños que caminan con ellos.