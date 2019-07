Invasión. Son más de 10 los perros que deambulan y duermen adentro del edificio de la Terminal. La mayoría llega por la tarde noche, cuando comienza a sentirse más el frío.

Hace un par de días trascendió la noticia de que uno de los perros callejeros que ronda por la Terminal de Ómnibus, en Capital, atacó e hirió a un policía que estaba de servicio. Pero este no fue el primer caso de este tipo. Según dijeron los comerciantes y los efectivos policiales que trabajan en el lugar, en los últimos 6 meses fueron 4 los policías atacados por los canes. A raíz de esto dijeron que tienen temor de pasar por una situación similar, pero que de todas maneras no hicieron ni harán una denuncia formal para terminar con el problema de los perros callejeros que buscan cobijo en la Terminal, especialmente durante la noche.



"Son más de 10 los perros que deambulan y duermen acá adentro. A veces te da miedo pasar por entremedio de ellos porque te gruñen. Los más expuestos son los niños, porque los quieren tocar y uno no sabe cómo van a reaccionar estos animales", dijo Juan Gómez, que trabaja para una de las empresas de transporte de larga distancia con oficinas en el predio.

Otro problema. Los perros callejeros rompen las bolsas de basura en busca de comida generando un basural en el patio de la Terminal.



El joven agregó que, desde hace unos seis meses, estos perros mordieron a 4 policías. Y esta información fue corroborada por los efectivos policiales que prestan servicio en la Terminal, aunque no quisieron identificarse. "Estos perros son un peligro, pero no hay forma de correrlos. A veces los obligamos a salir y vuelven a entrar", dijo uno de los uniformados.



Érica Roldán, una de las kiosqueras, dijo que el problema de los perros callejeros se intensificó desde que se puso en marcha el nuevo sistema de ingreso y egreso del edificio, con puertas que se abren automáticamente ante la presencia de una persona. Agregó que los perros se "cuelan" cada vez que entra o sale alguien. "Antes para entrar en la Terminal había que empujar las puertas, ahora se abren solas y los perros aprovechan esta situación porque son bastante inteligentes. Se sientan al lado de las puertas y a la espera de que las mismas se abran. Pasan y hasta se acuestan sobre los bancos porque no les gusta el frío del piso", dijo la mujer, quien agregó que nadie realizó un reclamo formal para que saquen a estos animales de la Terminal, y que tampoco lo harán porque saben que es "muy difícil" terminar con la compleja problemática de los perros callejeros.

Una sentada en defensa de los animales

La Sociedad Argentina de Derechos Ambientales (SADA), integrada por varias proteccionistas de animales, organizó una sentada pacífica para mañana, a las 10.30, frente al Centro Cívico. Esta manifestación es en reclamo por la matanza de animales. Según sus datos, unos 700 animales murieron envenenados en diferentes sectores de la provincia.