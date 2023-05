En las elecciones de ayer, los presidentes de mesa contaron con una nueva herramienta para agilizar su propio trabajo, aunque la mayoría la usó para otros fines. Fue la aplicación con la que podían escanear los DNI para saber inmediatamente en qué ubicación del padrón estaba el votante, aunque la utilizaron más para orientar a la gente, pese a que no era función de las autoridades de mesa. Es la situación que se vivió al menos en 7 escuelas de Rawson, Pocito, Santa Lucía y Capital.

Anahí Olmos, presidenta de la mesa 953 en la Escuela 14 de Febrero, Rawson, dijo que desde que abrió la votación no dejó descansar su celular, escaneando DNI pero de gente que no votaba en ese lugar. "La gente está muy desorientada y viene a preguntar dónde vota. Con la app podemos informarle la escuela y hasta el número de mesa donde debe hacerlo", dijo la joven.

La misma situación se dio en la mesa 1.415 de la Escuela Antonino Aberastain, Pocito. Desde temprano, Débora Zamora usó la app para decirle a la gente dónde votaba. "La gente no se molestó en consultar previamente los padrones. Por suerte pudimos ayudarla sin perder demasiado tiempo. Gracias a esta herramienta también pudimos acelerar la búsqueda de la ubicación del votante en el padrón así que trabajamos más cómodos y ordenados", dijo Zamora.

De todos modos, el uso de la aplicación tuvo algunos contratiempos. En algunas escuelas, como la Amable Jones, en Santa Lucía, no pudieron descargarla por problemas de conectividad, mientras que en otras se dificultó utilizarla porque colapsó el sistema por algún tiempo. "Yo no pude descargar la app, pero por suerte no nos hizo falta", dijo Mónica López, en la Escuela Carlos Pellegrini, Santa Lucía.



Los contratiempos

La aplicación fue contratada por el Tribunal Electoral de la provincia, como parte de un sistema digital para cargar los datos del escrutinio provisorio. Pero como hubo problemas de conectividad en algunas escuelas, los resultados del conteo que se iba haciendo con el escaneo de DNI iban más lentos que la realidad.



Pedido sin concesión

Muchos de los votantes, en diferentes escuelas, se acercaron a las autoridades de mesa para que les pasaran el link para poder descargar la aplicación y poder usarla para realizar diferentes consultas sobre la votación. Pero se les explicó que la app sólo estaba disponible para los presidentes de mesa.