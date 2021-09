En operativos que realizaron en las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento, y en Bermejo, Caucete, el Ministerio de Salud Pública administró por primera vez las vacunas de Cansino, que se caracterizan por ser monodosis y que por eso fueron destinadas a poblaciones en zonas de difícil acceso y a trabajadores migrantes. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, la provincia aplicó los primeros 41 inoculantes del laboratorio chino, por lo tanto amplió el abanico de vacunas utilizadas: además utilizó Sputnik, Astrazeneca, Covishield, Sinopharm, Moderna y Pfizer.

Según informaron desde el Programa Provincial de Inmunizaciones, en Guanacache y Bermejo realizaron operativos para aplicar segundas dosis de vacunación anticovid (y la habitual asistencia sanitaria) y además llevaron dosis de Cansino, cuyo nombre comercial es Convidecia. El objetivo fue poder administrarlas a vecinos que por diferentes circunstancias aún no habían recibido ningún inoculante. Y no hubo efectos secundarios diferentes a los habituales en otras vacunas, como fiebre o dolor en el lugar de la colocación, indicaron. En carpeta aparecen ahora otros operativos para distribuir Convidecia, como en El Encón o puestos alejados de Valle Fértil, en los que los habitantes no pueden acercarse con facilidad a un vacunatorio o sacar un turno, por ejemplo.

De todas maneras, el grueso de las dosis de Cansino se colocarán desde el 10 de octubre, cuando comiencen a llegar los trabajadores golondrina. Precisamente, a quienes no estén vacunados les ofrecerán Convidecia pues por el tipo de trabajo que realizan no se puede garantizar el intervalo mínimo de 8 semanas para aplicar dos dosis (ver aparte).

Según información de sus desarrolladores, Convidecia tuvo una eficacia del 68,8% en la prevención de covid-19 sintomático y un 95,4% de eficacia en la prevención de la enfermedad grave, además puede ser conservada a una temperatura de entre 2 y 8 grados.

Una campaña en tiempos de cosecha

Los ministerios de Salud y de la Producción trabajan con representantes de cámaras de productores, como los de la Olivícola o de Productores Vitícolas, la Asociación de Productores del Este Sanjuanino o la Sociedad de Chacareros Temporarios, para terminar de definir el operativo de vacunación destinado a los trabajadores migrantes que ingresarán a la provincia en la próxima temporada de cosecha. La iniciativa es aplicar precisamente la vacuna de Cansino a quienes lleguen para trabajar en la cosecha de frutales de carozo, vid y aceituna. De momento buscan cuantificar esta población objetivo y determinar cuántos aún no fueron vacunados.

Talleres: vuelta a la presencialidad

Favorecido por el status sanitarios, el Ministerio de Desarrollo Humano comenzó con el dictado presencial de los talleres de Discapacidad, tanto en Artesanías, como Alfabetización, Gastronomía y Peluquería. Para consultas o asesoramiento, el número de contacto es 4216606 (de 8 a 12).

Reportaron tres fallecidos

Salud Pública informó ayer la muerte por covid de tres personas. Se trata de dos hombres de 54 y 73 años y una mujer de 90, por lo tanto el total de fallecidos es de 1.178. A su vez, hubo 14 positivos y el acumulado se eleva a 71.882 infectados; mientras que los casos activos apenas son 292.