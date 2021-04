"Hace un mes traje a mi esposa a hisoparse y no tardó ni 20 minutos, pero ahora es insoportable la espera. Es más, me puse yo en la fila y mi hijo se quedó en el auto porque está con fiebre y no puede estar tanto tiempo de pie", dijo Rubén Parsi, un hombre de Capital que estuvo ayer en el centro de hisopados del estadio Aldo Cantoni. Al igual que él, muchas personas más que fueron a hisoparse comentaron que estaban sorprendidos por la cantidad de gente que hubo haciendo fila y la demora que eso generó. Según un relevamiento realizado por este medio, en el Estadio y en los centros de salud René Favaloro (La Rotonda) y Barassi, que son los tres más convocantes, la espera promedio es de 3 horas.

Carlos Ruarte llegó a las 8 de la mañana al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF). Se puso en la fila, que a las horas se trasladó a la vereda de enfrente del centro de hisopado para que la gente aprovechara la sombra, y aguardó su turno. Recién fue atendido cerca de las 11 y luego tuvo que esperar unos 20 minutos más para recibir el resultado. Esa postal se repitió en el Barassi, donde las personas hicieron fila en la vereda y en el estacionamiento del centro de salud. En estos lugares algunas personas desisten de hisoparse por la espera o porque ya no se pueden poner en las filas, por el horario de cierre de cada lugar. Si bien en estos lugares la espera pareció eterna, el más concurrido fue el Aldo Cantoni. Ahí, por momentos la fila comenzó en una de las boleterías y terminó frente al auditorio Juan Victoria. Personas paradas buscando la sombra de algún árbol, sentadas en el cordón de la vereda o tapándose la cabeza con una revista fueron algunas de las postales que se pudieron ver en el estadio, durante la mañana de ayer. Es que, desde antes de la apertura de este centro (a las 8 de la mañana) la fila fue larga. "Ya no sé cómo pararme por el dolor de espalda", "es horrible estar esperando con dolor de cabeza y de cuerpo", "no me di cuenta de traerme una reposera para que la espera fuera menos tediosa" y "me senté en el suelo porque ya no doy más y llevo tres horas esperando", fueron algunas de las frases que dijeron las personas que llegaron a ese lugar para ser hisopadas. Según los testimonios, la mayoría de los que asistieron a estos tres centros de salud lo hicieron porque tenían síntomas como dolor de cabeza, tos y fiebre y porque además eran contacto estrecho. "Es como que en una semana volvimos a tener gente conocida enferma, siendo que eso había dejado de pasar. Estamos preocupados", dijo María Salinas, otra sanjuanina que fue hisopada ayer.

Ante este panorama desde el Ministerio de Salud dijeron que la demora se debe la cantidad de personas que asisten a hisoparse. Raúl Vallejos, jefe de Bioquímica de Salud Pública, comentó que en los últimos días pasaron de hacer 500 hisopados diarios a unos 2.000, en promedio. "Tenemos picos de 2.500 hisopados, entre antígenos y PCR", dijo el funcionario y comentó que hasta el momento lo mejor de la situación es que la cantidad de positivos no aumentó al mismo ritmo que la cantidad de testeos. "Mientras más gente se hisope mejor porque en caso de ser positivos podemos aislarlos y avanzar con los contactos estrechos. Así evitaremos que haya brotes como pasó con Caucete el año pasado. Es normal que haya más positivos porque aumentamos la búsqueda", concluyó el funcionario.





PROTAGONISTAS

JOSÉ ZABALETA de Santa Lucía

"Soy contacto estrecho de un positivo y desde ayer me siento como engripado, por eso vine. No imaginé que iba a demorar tanto tiempo".

JOSÉ FLORES de Santa Lucía

"Llevo más de 2 horas esperando y aún tengo como 20 personas antes que yo, así que tengo para una hora más por lo menos. Ya no doy más".

FRANCO ALVARADO Capital

"Hace tres horas que estamos haciendo la fila y la verdad que ya no sé cómo ponerme. Me dolía el cuerpo antes de llegar y ahora, más".

Nueva forma de sacar turnos

Para evitar las largas filas y la aglomeración, en el contexto de la pandemia, el hospital Marcial Quiroga, a cargo de Andrés Escudero, dispuso de un número de Whatsapp para entregar turnos cardiológicos y para ecografías. El teléfono es 264-5605602.