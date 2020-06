"Mi trabajo, ser youtuber", una presentación cada vez más común entre los jóvenes de hoy y a la que San Juan no escapa dentro de la tendencia. Tienen menos de 25 años e integran un grupo que, al menos según los propios protagonistas, está integrado por unos 100 sanjuanino. Ellos son los que dedican tiempo en producción y edición de videos, interactúan con sus seguidores y además invierten en tecnología para brindar la mejor calidad en contenidos. La oferta de propuestas son variadas, por un lado están los de perfil "gamer" dedicados a compartir conocimientos sobre juegos, torneos, tácticas, trucos y tecnologías asociadas, los que hacen humor e incluso satirizan a políticos, los que muestran situaciones cotidianas y hacen tutoriales de por ejemplo "cómo teñirse el pelo en casa" y los vinculados al deporte. Sus seguidores tienen desde 13 años en adelante y son de diferentes provincias y países.

"Al principio mis viejos no entendían mucho de esto, era difícil de comprender para ellos que pudiese tener un ingreso generando videos", contó Néstor Castro de Rawson (21) a cargo de Fútbol Pictures, un canal dedicado al fútbol, información, humor e interés general centrado en este juego. Néstor empezó de lleno en el tema hace 3 años y sube contenidos casi en forma diaria o día por medio. Estudió Diseño Gráfico, hasta que decidió apostar a pleno por esto. Un caso similar es el de Facundo D"Amico (18), líder de Nortex, el canal dedicado al juego Fortnite, espacio en el comparte trucos, estrategias y juega con la gente, además de competir y "stremear" torneos (el streamer además de jugar puede comentar en tiempo real un juego y difundirlo por una plataforma). "Terminé la secundaria el año pasado y con esto de Youtube me empezó a ir bien y decidí apostar, mi intención es que sea una fuente de sustento que me permita estudiar Medicina", dijo Facundo, quien además se desempeña en las mañanas en el área administrativa de un gremio.

El prejuicio que hay respecto a los youtubers tiene que ver con el concepto de que porque están sentados frente a una pantalla y se divierten, no hacen nada. Detrás de la imagen que nos llega a través de los dispositivos electrónicos hay prueba y error, trabajo de pre y pos producción, trucos de edición, guiones, investigación y la interacción con las personas que siguen los canales. La edición en sí misma representa un gran desafío, puesto que las horas de grabación deben condensarse en 15 minutos, resultar fluido y atractivo para el público. Ese trabajo suele llevar horas (Néstor puede llegar a dedicar seis horas por ejemplo) e incluso días dependiendo de lo que quieran transmitir. No en vano muchos youtubers consagrados contratan editores para dedicarse de lleno a los contenidos. Es así que expertos como la historiadora Agostina Gentili y el director audiovisual Teodoro Ciampagna en su libro "Agarrá la pala", que aborda al fenómeno de los youtubers, plantean al trabajo de youtuber como el surgimiento de una nueva industria dentro del entretenimiento.

Este es el caso de Ismael Mansur (24), con su canal homónimo de deportes electrónicos y creador de contenidos vinculados a los juegos Fornite y Call of Duty, entre otros. Recientemente, Ismael lanzó LAG ESPORTS, una empresa de organización de eventos vinculada a deportes electrónicos a nivel provincial y regional. "Buscamos apoyar a la comunidad para que crezca, para que los torneos sean confiables, para que los youtubers y streamers emprendedores que tienen habilidades para ciertos juegos puedan ser capacitados desde lo físico y mental", explicó. No es un detalle menor el último punto, ya que los torneos pueden extenderse durante horas y el jugador debe saber manejar el cansancio corporal y el stress. Estas son las perspectivas a futuro que vislumbra por su parte, Luciano Cárcamo (21), estudiante de educación física. Es streamer en la plataforma Twitch bajo el nombre Luchiha 7. Desde allí hace "vivos" y puede estar conectado interactuando con la gente de 3 a 12 horas por día. "No vivo de esto de momento pero me da un ingreso, amo lo que hago y estoy pensando dedicarme a pleno a futuro, quizás combinándolo con mi profesión en la preparación física de los jugadores de deportes electrónicos", dijo Luchi, quien no tiene guión para contactarse con sus seguidores, habla de temas varios y algunas veces por semana ve y comenta con su público, "Historias de Ultratumba" del Discovery Channel.

¿Ganan dinero? Sí y los montos son variables dependiendo de la repercusión en el público, esto es las visualizaciones del canal y suscriptores. Por ejemplo, uno de los youtubers consultados con un promedio de hasta 10 mil visitas a su canal por mes, obtuvo entre 10 mil y 15 mil pesos. Para que los videos sean rentables lo primero que hay que tener son muchos suscriptores y segundo, que la plataforma pague por cada video a través de la inserción de anuncios por parte de anunciantes que deseen promocionarse en el canal. Para empezar a monetizar a través de Youtube hay que ingresar al programa de socios, mediante el cual será necesario tener al menos 1.000 miembros y 4.000 horas de reproducción en el último año. A partir de allí, tener un ingreso estable en youtube dependerá de contenidos de calidad, porque de ser así habrá fieles seguidores. En Twitch la monetización se consigue por abonados pagos al canal (5 dólares la suscripción), donativos de los espectadores y la publicidad. Es así que resulta bastante común que las inversiones con las primeras ganancias se hagan en mejor tecnología o herramientas que hagan a la calidad de los contenidos y por consecuencia puedan atraer a más adeptos a sus programas.

"Invertí en una PC nueva para los torneos competitivos y una RAM que me llega próximamente", sumó Facundo D"Amico. Luchi, por su parte, también invirtió en una PC y mejoró la conexión a internet para un stream de calidad. Adaptar los contenidos a las demandas de los seguidores también es otro punto a considerar. A Ismael le piden muchas partidas privadas de Fornite y también genera torneos, como uno que hizo en abril pasado y reunió a 1.000 jugadores en tres días. En definitiva, viven por su público y trabajan para él.

Ismael Mansur - 24 años

Ismael Mansur es de Rivadavia y tiene 24 años. Empezó hace dos con su canal de Youtube y es uno de los referentes locales del mundo gamer. En Youtube tiene más de 1.600 seguidores y en Instagram más de 2.400. El año pasado recibió el premio "Jarilla Geek" como uno de los mejores creadores de contenidos en Cuyo, la distinción la otorga una revista especializada en cultura digital y gaming.

Néstor Castro - 21 años

Su canal está desde 2012 pero desde hace 3 años se dedica a modo más profesional. El joven empezó subiendo recopilaciones de goles y jugadas de Tévez y Messi. Sus contenidos se centran en fútbol. Tiene 40 mil seguidores en Youtube, 64 mil en Instagram, 150 en Twitch. Desde hace poco tiempo hace streaming con un juego de fútbol llamado Pro Evolution Soccer (PES).

F. D"Amico - 18 años

Facundo es del departamento Capital. Tiene su canal de Youtube desde hace dos años y medio. Jugaba a juegos por diversión y empezó a subir videos. Ahora lo hace de manera más competitiva y da consejos a sus seguidores respecto a los juegos. Le gusta participar en torneos en los que también despunta como streamer. Tiene 420 seguidores en Youtube y 520 Instagram.

L. Cárcamo - 21 años

Luciano es de Tierra del Fuego y desde el 2017 está en San Juan. Este año inició con un primo el canal de Youtube con quien subían videos locos, como probar gaseosas chinas y comida rara. Cuando conoció Twitch lo cautivó y ahora se define como streamer 100% aunque sigue subiendo algunos contenidos a Youtube. Tiene 2.300 seguidores en Twitch, 1.300 en Youtube y 2500 en Instagram