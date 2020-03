Calma inusual. Ayer, el Centro Cívico tuvo escasa concurrencia de gente, tanto porque los empleados que pertenecen al grupo de riesgo se tomaron licencia como porque hubo muy pocas personas que fueron a realizar trámites.

Marta Mondaca llegó temprano y se ubicó en la fila de gente que se formó tras la valla que colocaron en uno de los ingresos del Centro Cívico. Pero no pudo realizar el trámite esperado. El fundamento: no se trataba de algo urgente y el guardia le aconsejó volver después del 31 de marzo. La mujer no se molestó, sino que se mostró agradecida por esta medida de precaución. De todos modos, fueron escasas las personas que concurrieron al lugar, siguiendo las recomendaciones oficiales de quedarse en casa, al menos hasta el 31 de marzo, para evitar la circulación del coronavirus. De esta manera, los sanjuaninos están enfrentando la cuarentena con tolerancia y cautela. En este marco, se nota una gran disminución de gente en la ciudad.

En el interior de la farmacia que está en la esquina de Rivadavia y General Acha sólo había 3 clientes. El resto estaba formando fila en la vereda y esperando a que un chico con guantes y barbijo les abriera la puerta para ingresar. Medida que no molestó a estos clientes. "Es igual esperar adentro que afuera, aunque afuera hay menos posibilidades de contagio porque estamos al aire libre y alejados unos de otros. Esto es raro, pero tendremos que acostumbrarnos", dijo Rosa Farías.

En el estacionamiento La Palmera, en pleno microcentro, hay capacidad para 100 vehículos. Hasta hace un par de días tenía que cerrar sus puertas a media mañana por falta de espacio. Pero, tanto el lunes como ayer, sólo el 50% de su capacidad estuvo cubierta. "Es muy notable como bajó la demanda. Creo que la gente está tomando muy en serio la recomendación de salir sólo si es necesario", dijo Leonardo Martínez, de esta guardería.

Cautela. En una panadería céntrica marcaron una línea en el piso que los clientes no deben traspasar y que los mantiene lejos del mostrador.

Jorge Ibazeta, tiene 65 años y pese a formar parte del grupo de riesgo más vulnerable, no tuvo más opción que ir hasta la ciudad a hacer un trámite impostergable. De todos modos puso en práctica algunas medidas de prevención. "Tenía que venir sí o sí a pagar la boleta de la luz, sino me la cortaban. Pero antes de salir de casa eché en el bolso un alcohol en gel para usar cada vez que sea necesario. También dejé pasar un par de colectivos que venían un poco llenos para tomar uno que traía muy pocos pasajeros. Ahora ya vuelvo a mi casa y no salgo más", dijo el hombre.

No sólo en el microcentro se ve poco movimiento de gente. En las zonas aledañas, también.

Por ejemplo el Parque de Mayo que muestra una postal fuera de lo común. "Disminuyó en un 90% la cantidad de gente que viene a hacer gimnasia o pasear. Hasta sobra espacio para estacionar autos, cuando hasta hace unos días era imposible conseguir un lugar. Esto demuestra que estamos tomando conciencia y nos cuidamos", dijo Lucas Ruíz, empleado de mantenimiento.

Desolado. En el Parque de Mayo hubo menos de 10 personas realizando alguna

actividad física durante la mañana, algo inusual.

Trámites online

80 son los trámites y consultas que recibió OSSE a través de las redes sociales entre el lunes pasado y ayer.

Cero fiestas

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, resolvió el cierre momentáneo de salones de fiestas y locales bailables en el departamento, aplicando el protocolo para evitar la propagación del coronavirus. Previamente tuvo una reunión con los propietarios de estos negocios que estuvieron de acuerdo con la medida.

> Un matrimonio mayor, varado en vacaciones

De paseo. Como los lugares turísticos que vinieron a visitar están cerrados por el coronavirus, el matrimonio Moreno, de Buenos Aires, se dedica a pasear por los alrededores de la ciudad.

Enrique Moreno y su esposa, ambos mayores de 70, nunca imaginaron que el viaje de sus sueños se convertiría en una pesadilla. Ambos son de Buenos Aires y hace una semana arribaron a San Juan para disfrutar de unas minivacaciones, pero por el coronavirus quedaron varados en la provincia y sin poder divertirse. "Siempre quisimos venir para conocer algunos lugares emblemáticos de San Juan como Ischigualasto y la Casa Natal de Sarmiento y resulta que todo cerró por el coronavirus. Así que con mi esposa sólo nos dedicamos a caminar por la ciudad y sus alrededores. Además, no sabemos qué rumbo tomar. Lo que sí tenemos decidido es no volver por ahora a Buenos Aires porque allá está más complicado el asunto por esta enfermedad. Pensábamos ir a Mendoza, pero como no sabemos si está permitida la circulación de colectivos de larga distancia estamos en medio de la incertidumbre. Todos los días en el hotel donde nos hospedamos vemos los noticieros para estar al tanto de las últimas noticias y medidas oficiales. Todo cambia minuto a minuto, así que no podemos decidir qué hacer. Por el momento, vamos a seguir disfrutando de los paisajes sanjuaninos", dijo el hombre.