Un grupo de vecinos de Rodeo, Iglesia, comenzó un proyecto muy particular que tiene una finalidad ambiental y estética. Se trata de jornadas voluntarias de limpieza que realizan en diferentes zonas para eliminar bolsas, botellas descartables y todo tipo de elementos plásticos. Más de 20 vecinos se sumaron a este grupo que se bautizó Rodeo Sin Plásticos y que busca que esta localidad luzca limpia y cuidada. Sus propios participantes dijeron que, en el marco de la pandemia, es una forma de aunar esfuerzos y luchar por un objetivo en común.

Limpiar, mantener y reducir. Este es el lema de Rodeo Sin Plásticos que ya comenzó con la acción. El miércoles pasado realizó la primera jornada voluntaria de limpieza en cercanías del dique Cuesta del Viento y bajo la dirección de María Abrecht, su fundadora. "Desde el año pasado vivo en Rodeo, un lugar que es un milagro de la naturaleza por la belleza de su paisaje. Y me enamoré tanto de estas tierras que quise hacer algo para conservar su belleza y medioambiente. Los vecinos me contaron que a veces, junto con el municipio, hacían jornadas de limpieza en algunos sectores. Se me ocurrió que estas jornadas fueran semanales y que involucrara a más vecinos. Es como el Covid: si todos usamos el tapaboca, nos cuidamos todos. En este caso, si limpiamos todos, no habrá quien ensucie", dijo María.

El trabajo de este grupo consiste en eliminar plásticos de las calles y demás espacios públicos para evitar la contaminación que pueden generar. Pero también crear conciencia sobre la importancia del reciclado. Es por eso que además de limpiar, reparte bolsas de telas para realizar las compras, confeccionadas con retazos o prensas en desuso. "Antes de una jornada de limpieza en un determinado lugar, visitamos a los vecinos casa por casa para contarles sobre Rodeo Sin Plásticos, entregarles una bolsita de tela e invitarlos a que se sumen a nuestra propuesta. En la primera limpieza contamos con la participación de más de 20 vecinos y la colaboración del municipio de Iglesia que nos dio bolsas, guantes y el servicio de un camión para trasladar la basura que sacamos", dijo la joven.

Para incentivar a la gente a sumarse a esta propuesta, María creó una cuenta de Facebook para Rodeo Sin Plásticos donde se difundir consejos sobre el cuidado del medioambiente, recepcionar propuestas de trabajo y dar a conocer el cronograma de las jornadas voluntarias de limpieza. También, realiza una intervención en un programa de radio local, todos los martes a las 8 y con la misma finalidad.