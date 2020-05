Por la pandemia de coronavirus, para los estudiantes del último año de Secundario son pocas las chances de poder concretar el ansiado viaje de egresados. Según las empresas sanjuaninas del rubro, sólo el 30% de los estudiantes ya pagó y si bien hoy todas son conjeturas sobre lo que pueda pasar, son muy pocas las chances que los viajes de egresados se puedan realizar.

Bariloche, el destino elegido por excelencia por miles de estudiantes de todo el país, esta vez se verá nulo de adolescentes, y, en el caso que se reactive el turismo, es lógico que la cantidad de egresados post pandemia será muy inferior a la acostumbrada antes de la crisis.

En San Juan, desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo expresaron que la actividad podría ser nula este año. Con las fronteras nacionales e internacionales cerradas, los vuelos suspendidos por tiempo indeterminado, la situación es preocupante. "No sabemos qué pasará ni cuándo volveremos a trabajar con normalidad. Las empresas no pueden trabajar ni siquiera de manera virtual, tenemos la esperanza de que en septiembre podamos volver a ofrecer paquetes", comentó desde ese sector el titular de la entidad, Ariel Giménez.

Desde Turismo Vittorio, una de las empresas que anualmente realizan los viajes de egresados a Bariloche, dijeron que están en una "incertidumbre total y completa". Si bien manejan la información de que el turismo se reactivaría entre septiembre y octubre, el viaje pactado en un principio para septiembre se postergaría uno o dos meses, aunque igual saben que la situación sería muy compleja. "Si nos habilitan a poder viajar pero no habilitan los boliches, optaremos por no hacerlo. Un viaje de egresados sin boliche no sería lo mismo", comentó Vittorio Vatteroni, gerente de Turismo Vittorio, empresa que tenía pautado llevar 350 sanjuaninos.

Al ser consultado sobre el promedio que pagó, Vatteroni fue claro: "Como el ciclo lectivo comenzaba y nosotros recién empezábamos con la oferta cuando se declaró la pandemia, podríamos decir que sólo tenemos el 30% pago. Un promedio muy bajo", comentó. La situación no varía demasiado en Travel Rock, que anualmente lleva a Bariloche entre 40 y 50 mil estudiantes de todo el país. Desde Turismo Bacur dijeron que "nadie se anima a pagar un paquete sabiendo que no se sabe qué pasará en el país. Está todo frizzado y sin rumbo".

Los empresarios consultados saben que después de la crisis (en caso que se habiliten los viajes a fin de año) serán muchos los que optarán por no viajar. "Se habla de que reducirán la capacidad de los colectivos, que sólo podrá ocuparse el 50% y eso incrementaria el costo significativamente, no sé quiénes podrían pagarlo", comentó Vittorio.

Si bien es ínfima la posibilidad de que el ciclo lectivo se dé por suspendido, eso abriría una puerta grande para que quienes iban a egresar este año puedan tener su viaje en el 2021. A esa esperanza se aferran las empresas de turismo estudiantil, aunque claro, saben que por ahora eso es casi imposible.



Las fiestas de 15 en Disney, postergadas

A diferencia de los viajes de egresados, que tienen como principal destino de los estudiantes secundarios sanjuaninos a Bariloche, el panorama para las quinceañeras que iban a realizar el tradicional viaje a Disney ya anticipó un desenlace. Es que las empresas ya postergaron sus viajes para el año próximo. Desde Saidel ya les confirmaron a los padres de la postergación del viaje aunque no tienen una fecha confirmada sobre cuándo se realizará, medida que fue aceptada de la mejor manera por quienes contrataron el servicio. "El viaje debía realizarse en julio, la mayoría ya tenía el viaje casi pago en su totalidad pero la situación es compleja por eso fue bien aceptada por los padres y por las chicas, que no tienen problema en festejar sus 15 el año venidero", comentó Saúl Saidel.