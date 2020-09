Las condiciones climáticas de septiembre son propicias para que el Aedes aegypti, el mosquito que contagia el dengue, se reproduzca. Es por esto, y porque la provincia lleva 3 meses sin nuevos casos de dengue, que el Programa de Control de Vectores, del Ministerio de Salud, comenzarán estos días con las campañas de prevención de esta enfermedad. "Este mes nos obliga a empezar con acciones específicas para prevenir el dengue", dijo Liliana Salvá, directora del programa y comentó que la cantidad de meses sin casos positivos de esta enfermedad hace que en San Juan ya no haya circulación viral y que sea más difícil que en el verano la provincia tenga muchos casos. "Igual tenemos que trabajar en la prevención y en el control de los criaderos", agregó.

El 1 de junio pasado se detectó en San Juan el último caso de dengue. Si bien luego llegaron los días más frescos, clima que no favorece al Aedes aegypti para su reproducción, desde Salud dijeron que podrían haber tenido casos ya que el mosquito adulto es domiciliario y se alberga en lugares cálidos, pudiendo seguir picando."Desde esa fecha no tuvimos más positivos. Es decir, no tenemos circulación viral. Para que esto pase es necesario que alguien infectado viaje a San Juan desde otra provincia o país y contagie a los mosquitos que están acá", dijo y comentó que eso es difícil que suceda por lo que están restringidos los viajes, pero resaltó que no es imposible ya que siguen entrando a la provincia algunos repatriados y los transportistas. Es por esto que para evitar el brote que hubo hasta junio (San Juan llegó a tener 100 casos de dengue) se comenzará con las campañas.

Sobre el trabajo que harán para el control de este vector, Salvá comentó que entregarán folletería y hasta visitarán casa por casa para poder enseñarle a la gente cómo controlar los criaderos de los mosquitos. Esto, de la misma manera que lo hicieron hace unos meses cuando el brote estaba en su esplendor (ver aparte). "Vamos a coordinar con los municipios para trabajar en el saneamiento ambiental y para que nos ayuden a difundir las medidas de prevención", dijo y resaltó que con la llegada de los días calurosos los huevos que quedaron antes del invierno en los recipientes empezarán a eclosionar y producirán que haya muchos mosquitos en el ambiente. "Hay que tener en cuenta que el Aedes no sólo transmite el dengue, también contagia zika -se espera próximamente un brote de esta enfermedad en algunos países-, chikungunya y fiebre amarilla", agregó y dijo que es muy importante que la gente refriegue los recipientes con agua para que se evite los criaderos.

Descacharreo y controles

Cuando comenzó el brote de dengue en San Juan, el Programa Control de Vectores intensificó el trabajo. Recorrieron los barrios donde hubo casos y visitaron a todos los vecinos haciendo el descacharreo y enseñándole a la gente cómo trabajar para evitar la proliferación del Aedes aegypti. En ese momento, los floreros y los bebederos de los animales fueron los principales lugares donde encontraron criaderos de mosquitos. Allí se explicaba, por ejemplo, que los mosquitos se refugian en lugares húmedos y oscuros. Entonces, dentro de las casas se esconden en los placares, las cortinas, los rincones, los baños y entre las plantas. Con la llegada del frío los mosquitos buscan el calor del interior de las casas.

Durante estos recorridos, también se enseña cómo prevenir el chagas y se entrega folletería de esta enfermedad.



Qué es necesario saber