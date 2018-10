Un momento complicado. Los vecinos comentaron que el camión quedó enterrado y que estuvieron mucho tiempo para poder sacarlo del hueco.

"Esperamos casi dos años que arreglen las calles". "Cuando estaban poniendo el pavimento les advertimos que se estaba hundiendo la tierra". "Es una vergüenza, no compactaron el piso y cedió de inmediato". Estos fueron algunos de los reclamos que hicieron los vecinos del barrio Las Pircas, en Rawson. Es que, al otro día de que pusieron el pavimento, la calle cedió y se hundió un camión de recolección de residuos. Consultado al respecto, Rubén García, el secretario de Obras de Rawson dijo que el pavimento no cedió por mala compactación sino por un caño de agua que se rompió. Por su parte Sergio Ruiz, el presidente de OSSE, dijo que ellos no estaban al tanto de la rotura del caño.



Este barrio está ubicado en calle Progreso entre calle La Estación y Balmaceda. Los vecinos comentaron que el jueves terminaron el pavimento sólo en esa cuadra porque aún quedan varias calles del barrio sin pavimentar. Maribel Ríos, una de las vecinas que vive justo en la zona donde se produjo la rotura del asfalto, dijo que varias personas del barrio notaron que había ondulaciones en el suelo y que se lo advirtieron a los trabajadores. "Les dijimos que se estaba hundiendo, pero lo rellenaron con pavimento, terminaron y se fueron como si nada. No nos prestaron atención", dijo otro vecinos.



Ante este reclamo el secretario de Obras de Rawson, Rubén García, dijo que "se rompió un caño se lavó la base del pavimento y se hundió. Ya avisamos para que OSSE tome cartas en el asunto. En ese barrio se levantó el pavimento viejo, se agregó material de base y se compactó bien. Esta vez no se trata de un trabajo mal hecho, sino de un hecho desafortunado que puede suceder en cualquier calle. Hasta en las calles que no se tocan por una obra de cloacas". Agregó que OSSE deberá reparar el caño y la calle deberá ser repavimentada.





Otro camión

El fin de semana pasado, un camión cargado quedó varado después que cediera el pavimento en Rawson. Este hecho ocurrió en calle Vidart pasando Calle 5 y por el incidente se interrumpió el tránsito en la zona, durante varias horas.