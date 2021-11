"Después de muchos días estamos volviendo a estar tranquilos. Mi hijo está bien, está por tener el alta y dicen que no habrá secuelas. Ahora tenemos que cumplir mil promesas", dijo María Riveros, la mamá de Santiago Pérez, el niño de 14 años que hace dos semanas fue diagnosticado con meningitis por meningococo, la forma más grave de esta enfermedad. En el mismo sentido, Miguel Coria, jefe de la Zona Sanitaria 1, en Capital, comentó que descartaron oficialmente que haya más contagios y que le harán un seguimiento una vez que sea dado de alta.



Para María, la detección temprana de la enfermedad fue clave para que su hijo esté recuperado. De hecho, desde Salud recordaron, cuando el caso de Santiago fue informado, que el último caso que ocurrió en San Juan fue en 2019 y que el niño falleció por esta bacteria. "Los médicos nos dijeron que haber encontrado la razón de los síntomas a tiempo fue muy importante. Nos cruzamos con médicos muy valiosos y ellos salvaron a mi hijo", dijo la mujer y recordó cómo fue el momento en el que se enteró que Santiago tenía meningitis.



"El sábado 30 de octubre en la siesta se fue al canal con los amigos y al otro día comenzó a sentirse mal. Pensé que estaba insolado, pero como el lunes comenzó con vómito y dolor de cabeza lo llevamos al centro de salud. No quería que nadie hablara, ni encendiéramos la luz. Ahí le pusieron suero y nos dijeron que si seguía con síntomas fuéramos al Hospital Rawson y eso hicimos el lunes. Le hicieron una punción y todo se nos vino abajo cuando nos confirmaron el diagnóstico" dijo y comentó que nunca olvidará cómo los médicos entraban y salían corriendo de la habitación de su hijo y se vestían con equipos de protección. "Yo lo único que hacía era llorar y temblar", agregó y comentó que desde hace dos días puede dormir más tranquila en las noches y que de a poco la familia comenzó a retomar su vida normal. De hecho, contó que anteayer los hermanos de Santiago pudieron volver a la escuela, porque ya no hay chances de que estén contagiados.



Sobre la evolución del chico, dijo que hace varios días que no tiene fiebre ni otros síntomas y que por eso los médicos les dijeron que hoy recibiría el alta. "Yéndonos a casa va a ser todo diferente, porque vamos a estar más tranquilos y cómodos. Hace 13 días que estamos a las corridas con mi esposo y mi hija mayor, turnándonos para cuidar a los otros hijos y poder acompañar a Santiago", comentó la mujer y dijo que el chico está ansioso de poder salir del hospital.



Por su parte, el encargado de la Zona Sanitaria 1 contó que el estado del joven es "excelente" y que ellos creen que no tendrá secuelas. A la vez, Coria dijo que las 30 personas que recibieron la medicación preventiva por ser considerados contactos del niño no presentaron síntomas.

Claves

El meningococo es una bacteria que un porcentaje de la población coloniza dentro de la nariz. En algunos casos, esta bacteria produce la enfermedad y en otros casos, no. Si una persona se enferma puede contagiar a través de la saliva.

Desde Salud dijeron que el periodo de incubación de la enfermedad es de entre 5 y 7 días. A partir de ahí las personas comienzan a sentir los diferentes síntomas. La meningitis también puede darse por el neumococo, y es menos peligrosa.

Algunos de los síntomas de la meningitis por meningococo son dolor intenso de cabeza (que puede empezar de modo repentino) y que la persona no pueda abrir los ojos porque le molesta la luz. También se suele sentir molestias en la audición.

La fiebre y los vómitos sin náuseas (llegan de repente sin ninguna otra molestia o dolor) y, en algunos casos, manchitas de color rojo en la piel, también son síntomas de esta enfermedad. Ante algunos de estos síntomas hay que ir al médico.

En Argentina, el calendario de vacunación obligatorio prevé la colocación de la vacuna contra meningococo, que protege contra la enfermedad invasiva y sus complicaciones. Se coloca a los 3, 5 y 15 meses y a los 11 años.