Ayer en la mesa de Obras y Energía todos estuvieron de acuerdo en que construir más casas es una salida muy reactivadora de la economía y del empleo, y por eso debe estar entre las principales propuestas para delinear las estrategias del Acuerdo San Juan. Para lograrlo propusieron que en el IPV se arme una operatoria nueva para construir viviendas en conjunto con el sector privado, para aquellas personas que puedan comprarla, aunque ya sean propietarios. De esa manera, el organismo provincial no sólo ofrecería la actual operatoria de viviendas para gente que carece de un techo, o incluso de créditos para edificar a gente con terreno pero que no son propietarios; sino también para los eventuales inversores. También plantearon que se incorporen más materiales locales para abaratarlas, incluso otros tipos de construcción más económicos, con tal de incrementar el número de construcciones.

Otra idea fue promover el uso de la energía solar en todos los aspectos, y fundamentalmente su inyección a la red por parte de los privados fue otro punto clave de la propuesta. Pero también se insistió en la necesidad de fomentar la infraestructura relacionada con el uso del agua y la minería como propuesta a presentar la próxima etapa intersectorial para definir el ASJ (ver aparte).

Pero en relación a las viviendas, el propio gobernador Sergio Uñac -que ayer acompañó por un rato la segunda ronda de la mesa de construcción- puso el tema sobre el tapete y dijo que lo avala. ""Hay que pensar en una construcción de vivienda como un ámbito de inversión, y con mayor participación del sector privado", señaló el mandatario provincial. ""Hay gente con dinero y puede mirar la vivienda como una inversión y nosotros debemos ver esto, no sólo para el grupo familiar", indicó.

La posibilidad de construir más viviendas en el San Juan pospandemia fue puesto como un tema central tanto por el nivel de empleo que genera y porque da pie a una gran cantidad de empresas vinculadas como subcontratistas y proveedores de materiales. El Ministro de obras y servicios públicos, Julio Ortiz Andino, instó en el encuentro a llevar adelante estas construcciones "de una manera diferente" y no estar dependiendo solamente del Estado, y en particular de las que hace el Instituto Provincial de la Vivienda que son de un cierto tiempo y con los programas ya conocidos. ""Estamos planteando un nuevo programa de asistencia financiera para aquellas empresas que tengan mano de obra ociosa, si tienen terreno propio que nos lo propongan, incluso si tienen proyectos ya desarrollados" dijo el ministro. Añadió que el financiamiento de estas casas tendría un fuerte impulso por parte de la empresa: en el programa de vivienda para clase media el Estado está dispuesto a apoyar de alguna manera pensando en forma global hasta un 20% de apoyo del gobierno y un 80% de inversión privada, y viviendas que se estarían entregando con hipoteca para que este instrumento pueda trabajarse en el mercado financiero para llevar adelante la financiación, explicó el funcionario.

Otro punto que se debatió y será impulsado es considerar hacer viviendas más económicas, con mayor participación de materiales locales. En la actualidad, la mayor parte de las viviendas del IPV se hacen con ladrillones que vienen de Mendoza porque aquí no hay suficientes. Por otro lado, San Juan tuvo dos fábricas de ladrillos cerámicos que han tenido que cerrar por poco uso. Ayer tanto el sector público como el privado propusieron reimpulsar esas fábricas y que desde el IPV se trabaje con estos materiales, como también con todos aquellos que puedan economizar la vivienda. Ortiz Andino hizo hincapié en que el gobierno apoyará todo tipo de propuestas constructivas, con materiales no tradicionales y técnicas constructivas "superadoras", que apliquen energías no convencionales y un mejor cuidado del medio ambiente, pero siempre que exista el riesgo compartido. ""Nos piden que el Estado saque impuestos, que financie, pero también el sector privado debe poner algo. Vamos a apoyar todo tipo de iniciativas que tengan que ver con riesgos compartidos", señaló el funcionario.

En la mesa se reiteró la importancia de desarrollar energías a partir de fuentes renovables, y se reiteró como propuesta que San Juan adhiera a la ley 27.424 de Generación Distribuida para Inyectar Excedentes a la Red. Esta ley permite a cualquier ciudadano o empresa instalar paneles solares para consumo propio y vender el resto a la red de distribución. Dijeron que eso posibilitará muchas inversiones. Propusieron fomentar la energía solo a la extracción de agua subterránea.





>> Tres grandes grupos

Acerca del Estado

Entre las propuestas recibidas, están las vinculadas al mejoramiento, simplificación y modernización de los procedimientos y la efectividad del Estado para realizar obras de construcción. El Gobierno dijo que las estudiará.

Propuestas exógenas

Son aquellas que están influidas por decisiones que no dependen enteramente del Gobierno Provincial ni de las fuerzas productivas locales. Por ejemplo, el túnel a Chile, la terminación de ruta 40 y proyectos mineros.

Acciones creativas

Son las propuestas que dependen de la creatividad, empuje e iniciativa del sector privado y el Estado provincial. Esas son las que van a incluirse en el ASJ, como por ejemplo la construcción de viviendas.



Bajar costos

El Gobierno se comprometió a disminuir costos indirectos de obra pública como viviendas particulares, en porcentajes que pueden oscilar entre 3 a 15%.



Matrículas

Entidades profesionales (centro de Ingenieros, de Arquitectos) proponen ser ellos quienes controlen las matriculas de los que construyan obras.

El uso del agua y la minería

Cómo se usará el agua en la provincia y el impulso al sector minero son otros puntos que se incluirán en las propuestas de esta mesa sectorial. Respecto al agua, todos coincidieron en que se ha vuelto crónica su escasez, con ciclos de sequía cada vez más frecuentes y prolongados. Por eso la provincia se verá obligada a realizar obras de infraestructura para evitar pérdidas de agua en los sistemas de riego. Por eso se decidió impulsar los pozos con energía solar y con la posibilidad de inyectar excedentes a la red. En cuanto a la minería, a pesar de ser un propuesta que no depende de decisiones locales, se decidió incorporarla para trata de impulsar que los inversores se decidan a explotar los proyectos en exploración. Se explicó que San Juan puede hacer muchas obras, pero que el salto en su economía pospandemia lo obtendrá con la puesta en marcha de un proyecto.