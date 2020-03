Como se dijo, el ámbito político en la provincia fue el principal escenario en el que se vio un leve crecimiento de la paridad de género, con una mayor participación de la mujer a la hora de ocupar cargos electivos. Una tendencia que tuvo lugar principalmente a nivel ejecutivo y que también comenzó a reflejarse en el Poder Judicial. Incluso las mujeres músicas lograron que el cupo femenino sea ley, garantizando que en los festivales haya al menos un 30% de participación femenina.



Como en todos los ámbitos, las mujeres vienen peleando, en base a sus capacidades, para ocupar espacios de decisión y relevancia, y la política no es la excepción. La ley de cupo femenino, que también se aplica en la provincia, respalda estas aspiraciones, aunque no asegura que se concreten. El fundamento: esta legislación exige a los partidos y frentes electorales que en el armado de las listas de diputados y concejales haya un 30% de participación femenina, aunque no determina posiciones, por lo que los líderes partidarios las pueden ubicar en lugares en los que no tengan chances de ingresar. De todos modos, en San Juan, creció la paridad femenina en política.



Desde diciembre del año pasado, tras las elecciones, las mujeres pasaron a ocupar 56 puestos ejecutivos y legislativos de un total de 188, cuando en el período 2015-2019 el número llegó a 45, lo que significa un aumento del 24,4%. El salto se vio reflejado principalmente en las concejalías, ya que se pasó de 37 a 49 de un total de 131. Con respecto a las Intendencias, el incremento no fue grande, pero sí importante por el hecho de que una mujer volvió a ser jefa comunal luego de no haber habido ninguna durante la gestión anterior. Se trata de Romina Rosas, quien asumió la dirigencia del departamento Caucete.



Lo que aún no sucede en San Juan es que una mujer asuma la Gobernación, pese a que sí hubo candidatas. Fueron Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora, y Mary Garrido, de la Nueva Izquierda.



Otro gran avance de las mujeres en materia política se dio luego de que el presidente del Partido Justicialista, el gobernador Sergio Uñac, anunció que para las elecciones internas del próximo 15 de marzo se aplicará la ley nacional de paridad de género para la conformación del Consejo y el Congreso Provincial y las Juntas Departamentales. Esta legislación establece una composición mitad y mitad entre hombres y mujeres, aunque no de manera intercalada. En esa ocasión, Uñac, resaltó que "las mujeres son parte de la transformación del país y la provincia. En San Juan hay sobrados ejemplos de mujeres líderes en el ámbito político e institucional", para respaldar la idea de un reparto igualitario de los cargos políticos entre hombres y mujeres.



En tanto que a nivel legislativo se puede decir que se mantuvo la paridad femenina en estos últimos años, ya que registró sólo un leve descenso. Entre 2015-2019, en la Cámara de Diputados de San Juan ingresaron ocho mujeres de 36 legisladores. En este nuevo período, el número se redujo a siete.



El Poder Judicial de San Juan es otro de los escenarios donde creció la participación femenina en la ocupación de cargos que incluso superó a la masculina. Actualmente hay 852 mujeres desempeñándose en el ámbito de la Justicia frente a 600 hombres. De todos modos, no todo es color rosa, según dijo la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto. "En el Poder Judicial sigue habiendo una pirámide invertida en cuanto a la ocupación de puestos. Esto quiere decir que hay más mujeres que hombre ocupando puestos inferiores o de menos categoría. Y es algo que también debe comenzar a cambiar y en lo que hay que trabajar. En este marco, dentro de unos días vamos a realizar un encuentro con todas las mujeres que integramos el Poder Judicial para hablar sobre el rol que tenemos en este ámbito y hacia dónde queremos crecer", sostuvo la magistrada.

La paridad de género también alcanzó al ámbito artístico



En noviembre pasado se logró un gran avance en cuanto a la paridad de género en el ámbito artístico a nivel nacional. Se aprobó la ley de cupo femenino en los escenarios, una iniciativa de más de 700 artistas para que mujeres y disidencias tengan como mínimo un 30% de participación en los escenarios de los festivales que se realizan en todo el país. Esta legislación establece que estos eventos en la Argentina deberán contar con al menos un 30% de mujeres en su grilla. En la actualidad, según el Instituto Nacional de Música, el porcentaje promedio de mujeres en escenarios no alcanza el 15%.



En este marco, la provincia no sólo decidió adherir a esta norma, sino que además se comprometió en trabajar para que se cumpla. En la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2020, el Gobierno firmó un acta acuerdo con el Colectivo de Mujeres Músicas para promover, visualizar y poner en valor el trabajo de las artistas locales, en el marco de esta legislación. Fue el puntapié para comenzar a realizar convenios con los municipios para que pongan en práctica esta norma y garanticen la participación femenina en los eventos departamentales.

Romina Rosas / Intendenta de Caucete

"La política sigue siendo un ámbito machista"



-¿Hay mayor aceptación de la mujer en la política?

-Pienso que sí, aunque creo que la política sigue siendo un ámbito machista, con sus códigos y sus maneras. De repente, que una mujer comience a incursionar en este sector es algo que no a muchos les cae bien. En campaña me he topado con comentarios de algunos hombres que decían "no, cómo nos va a gobernar una mujer".





-¿Y cómo logró contrarrestar esta postura machista?

-Trabajando sin descanso. Hice dos gestiones como concejal sin tomarme vacaciones. A lo mejor a los hombres les cuesta menos lograr su posicionamiento, pero a la mujer no sólo le cuesta más, sino que está sobreexigida. Es mucho más evaluada y criticada en forma permanente, y cuenta con muchos menos colaboradores. Pueden llegar a creer que una mujer está capacitada para ocupar un puesto clave, pero siempre lo tenés que estar demostrando, sobre todo cuando están en el ámbito ejecutivo, algo diferente ocurre cuando están en el ámbito legislativo.





-¿Por dónde pasa esa diferencia?

-Por darnos o no el poder de tomar decisiones. Por mucho tiempo, en política, las mujeres hemos sido relegadas siempre al Poder Legislativo, tanto provincial como municipal, porque de esta manera la toma de decisiones no pasaba únicamente por nosotras. Sólo éramos un miembro más. Por suerte esta realidad está cambiando. Celebro que en la provincia haya tres mujeres al frente de un ministerio donde cada una toma las decisiones.





-¿Cómo sigue de ahora en más su lucha por la participación femenina en política?

-Las mujeres que tenemos la responsabilidad de estar en estos cargos como funcionarias tenemos un rol muy importante que pasa por ver cómo construimos esa imagen de la mujer en la política. En varias oportunidades me dijeron que ahora que estoy en política voy a empezar a alejarme de mi familia, y no es así. Sigo siendo mujer, esposa y madre. La construcción de la imagen de la mujer en la política no la hacen las que están afuera, sino quienes estamos adentro legitimizando el rol de la mujer en la sociedad y tomándolo como algo normal y natural.

Adriana García Nieto / Presidente de la Corte de Justicia

"Tomo los desafíos con mucho compromiso"



­-¿Qué es lo que más le costó superar para llegar a presidir la Corte de Justicia?

-Creo que en términos de costar, costó que la sociedad viera que existía una falencia en cuanto a paridad de género en el ámbito judicial porque estaba naturalizado que la Corte de Justicia siempre estuviera constituida por hombres. Entonces lo que más costó fue que como sociedad pudiéramos darnos cuenta de que esto que parecía natural podría ser diferente.





-¿Y decidió asumir el desafío de encarar esta diferencia?

-Y, sí, es un verdadero desafío. No sólo por lo que el cargo significa en sí mismo, sino porque tenemos que tener en cuenta que cuando se llega a determinados lugares de toma de decisiones no es exclusivamente un logro personal, sino de todos los que durante mucho tiempo lucharon para ganar espacios. Y eso es lo que nos pasa hoy a las mujeres. Las que tenemos la posibilidad de poder ocupar estos lugares tenemos que ser muy agradecidas de todas las que dieron prácticamente la vida para que podamos disfrutar hoy de este beneficio.





-¿Qué piensa que puede hacer usted para agradecer este beneficio alcanzado?

-Asumir con compromiso el desafío de ser ministra de la Corte de Justicia y con la convicción de que estoy poniéndome sobre las espaldas, pero sobre todo en el corazón, esta lucha para que la mujer llegue a ocupar estos lugares de importancia. Tomo los desafíos con mucho compromiso y fuerza.





-¿Qué falta cambiar aún para lograr una equidad laboral real entre hombres y mujeres?

Uno de los problemas históricos siempre fue el de la doble validación de la mujer para acceder a un puesto. Generalmente a los hombres sólo se les pedía tener idoneidad para ejercer determinado cargo. A las mujeres, además de esto, se nos pide demostrar permanentemente que realmente podemos desempeñarnos en el mismo. No pedimos ocupar un espacio porque se nos ocurre, sino porque nos sentimos capacitadas y con mucho que aportar.