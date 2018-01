Mateo. El primer bebé del 2018 nació a las 0.10, midió 51 centímetros y pesó 3,470 kg. Hasta ayer permanecía en Neonatología.



Daniela Gómez y Esteban Cobos, los papás del primer bebé sanjuanino del 2018, tenían todo planeado para celebrar la llegada del año nuevo. Iban a cenar en la casa de los papás de Esteban junto a otros familiares. Sin embrago, los planes cambiaron a último momento. "Yo tenía fecha para el 12 de enero. Si bien teníamos todo preparado, nunca nos imaginamos que se podía adelantar tantos días", dijo la mamá de Mateo Fabián Cobos, el albardonero que nació a las 0.10 en la maternidad del Hospital Rawson y se convirtió en el primer bebé del 2018. El recién nacido midió 51 centímetros y pesó 3,470 kg. Hasta ayer permanecía en Neonatología, porque el parto se complicó y según los papás tuvo que ser sacado con fórcep.



Daniela contó que cerca de las 17 del 31 de diciembre comenzó con dolores. Un amigo de su marido, que es enfermero, le dijo que se controlara el tiempo entre contracción y contracción. Así estuvo durante gran parte de la tarde hasta que una hora antes de la medianoche no aguantó más. "No sabíamos qué hacer. Nos dijeron que si las contracciones eran muy seguidas viniéramos y eso hicimos. Como a las 11 -por las 23- ya no daba más y le avisamos a un conocido que nos trajera", dijo Esteban, el flamante papá que ayer aún no podía creer que había presenciado el parto de su primer hijo. Daniela ya es mamá de un nene de 3 años.



Desde la sala de espera del hospital, sentados y abrazados, los papás comentaron que fue un parto difícil. Es que, al parecer el bebé había cambiado de posición en los últimos días y eso complicó el nacimiento.



Daniela dijo que terminó muy dolorida y cansada, pero feliz porque su bebé estaba muy bien de salud. Mateo nació por parto normal y ayer seguía luchando para estar aún mejor.



"Llegamos y al ratito me avisaron que ella estaba en la sala de parto. Me preguntaron que si no me impresionaba ver sangre y dije que no. Me vistieron y me dejaron estar con ella para ver el nacimiento. Fue muy emocionante y pude darle mi apoyo. Después se complicó y me pidieron que saliera porque usaron el fórcep para sacarlo, pero finalmente salió todo bien", agregó el papá, que en ningún momento se despegó de Daniela. Es más, hasta ayer al mediodía estaban los dos solos, pues no habían recibido visitas. Explicaron que sus familias no tenían movilidad para llegar hasta el hospital, y por el feriado no funcionaban los colectivos.

Su papás. Daniela y Esteban se mostraron muy felices por la llegada de su bebé.





Años anteriores

En 2014

Ese año, Emma nació a las 2.44. La beba, oriunda de Concepción, pesó 3,500 kilos. Su mamá, Anabella Archilla, dijo que la pequeña debía nacer el 5 de enero, según los cálculos de los médicos, pero se adelantó.

En 2015

Daniela, de 9 de Julio, nació a las 0.01 del 1 de enero de 2015. Fue una de las primeras bebés del país, junto a dos nenes de otras provincias. La bebé pesó 2,735 gramos y nació en el Hospital Rawson.

En 2016

Ese año Edgar nació a las 0.30, con un peso de 3,550 kilos y en buen estado de salud. Cintia Oliva, su mamá, fue trasladada en un patrullero de la Policía hasta la Maternidad del Rawson, en pleno trabajo de parto.

En 2017

Pía nació a las 2.05 del 1 de enero del año pasado, en el Hospital de Caucete. La bebé sorprendió a todos, porque nadie sabía el sexo. Nació en buen estado de salud y pesó 2,970 kilos. Pía se adelantó.