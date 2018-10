Fernanda Marinero tiene 18 años y fue elegida como la Reina de Iglesia para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La joven que estudia para maestra de primaria, en Jáchal, dijo que está feliz de llevar la corona de su departamento.



- ¿Cómo es tu vida entre Jáchal e Iglesia?



- Estudio en Jáchal desde hace dos años. Alquilo un departamento y vivo con dos chicas más que cursan la misma carrera. Los fines de semana viajo a pasar unos días con mi familia. Me organizo bastante bien con las cosas de la casa.



- ¿Qué actividad doméstica es la que más te gusta hacer?



- Limpiar la casa, porque hacer de comer estoy aprendiendo. Me gusta que la casa siempre esté bien limpia por si hay que recibir alguna visita. Soy bastante ordenada en las cuestiones domésticas y en todos los aspectos de mi vida.



- ¿En tus ratos libres te gusta hacer gimnasia o dormir hasta tarde?



- Me gusta hacer alguna actividad. No soy de las personas que duermen todo el día, en esos casos creo que después no tenés energía para nada. Me gusta salir a caminar y hago dos veces por semana aerobic.



- ¿Hiciste alguna dieta loca?



- Nunca hice dieta. Me gusta comer de manera saludable y nunca en exceso. Además me parece que es bueno hacer alguna actividad física.



- ¿Te hubiese gustado que te enseñen más educación sexual en la escuela?



- La verdad que sí, nos dieron charlas muy por arriba. Creo que nos hace falta que nos enseñen diferentes cuestiones que no se conocen. Lo que yo sé de educación sexual lo aprendí hablando con amigos, a través de los medios de comunicación y con mis papás. Hoy internet abre muchos los ojos, pero hay veces que se puede aprender de manera errónea.



- ¿Usas mucho las redes sociales?



- Más o menos. Lo que más uso es Instagram. Creo que las redes sociales son productivas, pero cuando se usan con responsabilidad. Yo soy bastante cuidadosa con las cosas que comparto. Me cuido mucho con lo que subo a las redes sociales y no acepto a las personas desconocidas. Esa es una forma de usarlas responsablemente y que no se generen problemas a tu alrededor.

Fernanda es la quinta Reina departamental para la Fiesta Nacional del Sol 2019.



- ¿Qué te gusta de tu departamento?



- La solidaridad de la gente de mi pueblo. Los vecinos siempre están dispuestos a ayudar.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- Prefiero no hablar de este tema. Son temas que generan mucha disputa y no me gusta entrar en esos enfrentamientos.



- ¿Practicarías el poliamor?



- No, ni loca. Mi novio es mío y de nadie más. Creo que el amor de la pareja es entre dos personas.



- ¿A los jóvenes se les hace fácil conseguir drogas en la actualidad?



-Sí, es muy fácil si uno quiere acceder. Hay personas que conviven sin probar drogas a pesar de que están en grupos de amigos en los que muchos consumen. Creo que hay que conocer los límites, yo no lo haría nunca.